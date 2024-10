Juramento: colocan deuda corporativa con alta demanda y baja tasa

Juramento, el holding de agronegocios y alimentos productora de carne para consumo local y exportación, anunció una excepcional colocación de deuda para financiar crecimiento de actividades y expansión internacional que confirma el buen momento del sector privado para obtener financiamiento del mercado.

Según informó, levantó u$s 20 millones de su ON Clase V luego de haber recibido ofertas por más del doble del objetivo: u$s 45,9 millones.

La tasa de corte de la colocación fue de 6%, muy por debajo de las colocaciones de ON de otras firmas en la plaza.

"Esta operación es un préstamo con un plazo de 2 años, pago de intereses trimestrales, mientras que el capital se devuelve en la finalización del plazo (bullet)", explicó Juramento.

Objetivos

Según indicó, los fondos recibidos serán destinados a financiar la expansión de la producción agrícola de Juramento, y la ampliación de la capacidad exportadora con valor agregado del frigorífico para abrir nuevos mercados internacionales.

Juramento es la primera compañía en producir carne bajo huella de carbono negativa en la Argentina. Nació en 1990 en Salta y hoy es una de las principales del país y está constituida en su totalidad por capitales nacionales. Desarrolla sus actividades en una superficie de más de 90.000 hectáreas.

Se trata de una firma integrada que participa en todas las etapas de la cadena de valor de la carne. Desde la producción agrícola, en parte utilizada para el abastecimiento del consumo del ganado, hasta la comercialización del producto final a clientes de Argentina y el mundo.