En un contexto de desastre ambiental producto de los incendios forestales, los gobernadores patagónicos pedirán al Congreso incluir la emergencia ígnea en las sesiones extraordinarias. El proyecto fue charlado con el ministro del Interior, Diego Santilli, y si bien no hay una aprobación oficial, hay idas y vueltas. Qué piensa Milei.

Si bien el gobierno de Chubut anunció el 15 de enero que los incendios forestales fueron controlados, volvieron a encenderse los árboles en la zona de Cholila, donde los cambios del viento complicaron el trabajo de los brigadistas.

En este contexto, los gobernadores patagónicos se reunieron para plantear al Congreso la necesidad de sancionar, en el contexto de la peor sequía de los últimos treinta y cinco años, la emergencia ígnea nacional, para tener mayores recursos, mayor velocidad y mayor y mayores herramientas.

“El desastre es de tal magnitud que superó lo que en términos de recursos pueden hacer las provincias. No hay forma de afrontar el incendio si no es con recursos extraordinarios y eso solo se puede hacer con la ley de emergencia”, explicaron desde Chubut.

La reunión tuvo la presencia de los gobernadores de La Pampa (Sergio Ziliotto), Río Negro (Alberto Weretilneck), Chubut (Nacho Torres), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Neuquén (Rolando Figueroa). En conjunto con intendentes afectados por la problemática.

Asimismo, contó con el apoyo del PRO nacional, a la propuesta de los gobernadores.

Los gobernadores informaron que durante la jornada mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso , de cara a las sesiones extraordinarias, con el objetivo de lograr la pronta sanción de la Ley de Emergencia Ígnea.

Si bien no es el Ejecutivo el encargado de aprobar o no la ley, sino el Congreso, la administración libertaria obstaculizó la sanción de leyes de emergencia en los últimos dos años, tanto la ley de emergencia universitaria, como la ley para recomponer las pensiones por discapacidad no lograron aprobarse .

Esta vez, la cosa podría ser distinta en la previa al tratamiento de la reforma laboral en febrero. “Lo están evaluando”, aseguró una fuente cercana a los gobernadores en diálogo con El Cronista.

Asimismo, desde este sector aseguraron que la iniciativa cuenta con el apoyo del resto de los mandatarios provinciales que no están afectados por la problemática. “En principio sí, es razonable”, indicaron.

En el caso del gobierno nacional, si bien no confirmaron que lo incluirán en el temario de extraordinarias a El Cronista, porque “el pedido de la emergencia es al Congreso “, sí indicaron que respetarán la decisión del órgano legislativo.

“Está dirigido a diputados y senadores. El Gobierno, naturalmente, va a escuchar y respetar la voluntad del Congreso”, indicó una voz cercana al ministro del Interior, en diálogo con El Cronista.

En este sentido, admitieron que Santilli viene hablando con todos los gobernadores y recordaron que en su momento estuvo presente durante los incendios en Chubut y mantiene diálogo permanente con la provincia.

“Hay un fondo de ATN que se va a asignar a Chubut por esta emergencia, lo que muestra que ya se viene trabajando de manera concreta con los gobernadores”, espetaron.

Lo importante es justamente la decisión del Ejecutivo de “respetar la voluntad del Congreso” en cuanto a una ley de emergencia.

Cuál sería el objetivo de declarar la emergencia ígnea

La emergencia ígnea destrabaría fondos extraordinarios inmediatos para combatir incendios y asistir a las zonas afectadas.

Además, aceleraría las compras y contrataciones de medios aéreos, equipamiento y logística sin trabas burocráticas.

Asimismo, reforzaría la coordinación Nación–provincias, unificando comando, recursos y respuesta operativa. En este sentido, también habilitaría ayuda directa a productores, familias y municipios damnificados.

Finalmente, permitiría planificar la recuperación ambiental y productiva tras la quema de más de 200.000 hectáreas en la Patagonia.

Actualmente, el incendio ya afectó a más de 40 mil hectáreas de Chubut y mantiene en alerta a las autoridades.

Sin embargo, fuentes provinciales remarcaron a El Cronista que la emergencia no es sólo de Chubut. En La Pampa llevan quemadas más de 180 mil hectáreas en los últimos tres meses, 6 mil en Neuquén, 10 mil en Entre Ríos y Río Negro y otras 2 mil en Santa Cruz.