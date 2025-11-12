La contundente opinión de Domingo Cavallo sobre la estabilización de la economía.

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, se refirió este miércoles a lo que percibe como los problemas más importantes que el Gobierno debe resolver para lograr una estabilidad cambiaria .

“Es muy difícil en mi opinión, lograr un plan de estabilización cambiaria con controles de cambio”, expresó, como primer punto. Lo dijo al ser expositor, como parte del panel de “exministros” en la Conferencia de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Los dos problemas clave que señaló Cavallo de la política económica de Milei

En el panel, enfocado en “Cómo reformar la economía”, Cavallo fue contundente al analizar las decisiones en cuestión monetaria de la administración de Javier Milei.

“Quien vaya a encarar las reformas, lo primero que tiene que describir es el tipo de organización económica al que quiere llegar”, sostuvo.

“La idea del anarcocapitalismo es mala. Todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple una serie de funciones y hay que financiarlo. Y, por otro lado, el sector privado tiene que ser realmente privado y funcionar en competencia en una economía abierta”, agregó al poner en contexto el plan económico planteado por el Presidente.

En ese sentido, se refirió al funcionamiento de la economía, y a la constante volatilidad del valor del dólar.

“La crítica que yo he venido haciendo es que haber controlado los cambios y tener muchas restricciones para las transacciones financieras en dólares , el cepo sobre las personas jurídicas, es un factor limitante muy severo para asegurar la sostenibilidad de un plan de estabilización", remarcó el economista.

“No estamos en condiciones de pensar en un sistema totalmente dolarizado, sino bimonetario, que funcione sin restricciones”, insistió. “Tenemos que avanzar en la libertad monetaria, cambiaria y financiera”, aseguró.

En esa línea, se explayó: “ Cuanto antes, transformar al peso en convertible, no en el sentido de tipo de cambio fijo , sino sin restricciones al sin controles de cambio para que sea realmente convertible, se pueda pasar de pesos a dólares, de dólares a pesos".

“Imposible sin reservas”

“ Es imposible pensar que puede funcionar sin reservas o con reservas negativas" , aseguró Cavallo al introducir la otra crítica fuerte que hace al Gobierno.

“Además, ¿cómo se va a lograr que no haya expectativas de devaluación si en algún momento se va a tener que eliminar el cepo para las personas jurídicas?”, se preguntó el economista.

“La acumulación de reservas, de más está decirlo, es algo ineludible que el Gobierno tiene que hacer“, insistió. “A su vez, hay que declarar al dólar moneda de curso legal. Algo más parecido a lo que es Perú, en donde el sistema bimonetario funciona bastante bien. La clave está en que tiene muchas reservas propias", agregó.