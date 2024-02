Se cumplen dos meses desde que llegó Javier Milei al poder y el analista financiero Claudio Zuchovicki realizó una descripción de cómo ve el panorama económico además de revelar cuál es el principal problema que tiene que resolver el actual Gobierno.

"La macroeconomía luce muy fea, pero mucho menos fea de lo que lucía en diciembre del año pasado ¿por qué? Porque fueron licuando el gasto. Entonces, cuando hoy hablas de déficit, por lo menos en enero ya tuviste superávit", consideró Zuchovicki en diálogo con Vorterix.



Sobre las subas de precios que se dieron estos dos meses, sostuvo que "la inflación es altísima, gravísima, pero empezó a actuar en forma decreciente. O sea, la de enero es menor que la de diciembre, la de febrero va a ser menor que la de enero y la de marzo menor. Así sucesivamente".

Claudio Zuchovicki reveló cuáles son "las fuerzas del cielo" que acompañan al Gobierno de Milei

Para Zuchovicki, la inflación "es y será lo que más dañaba la sociedad". Este dato que en diciembre dio 25,5% de aumento se espera que pueda bajar levemente en enero. El próximo miércoles el INDEC dará a conocer el informe sobre el primer mes del año.

"Te saca el poder de compra todo el tiempo y quieren resolverlo de acá a seis meses, es el peor de los impuestos. Fíjate que los números de indigencia que te van a subir ahora y los números de pobreza. Tiene mucho que ver con la inflación de diciembre por eso desde ese punto atacan ese mal. Después vendrán otros", sostuvo el analista.

La opinión de Zuchovicki sobre los dos primeros meses de Milei

Zucho de todas maneras resaltó que "la macroeconomía está mejor, pero la micro está peor", pero que el Gobierno tiene que elegir "lo menos malo" para intentar ordenar a la Argentina.

"La pregunta es ¿si no haces eso, qué? Ejemplo, si vos no resolvés el tema del déficit fiscal, ponele en tu casa: si vos gastas más de lo que te ingresas y no lo resolvés, si no tenés nadie que te preste y no tenés ningún familiar que confíe en vos ¿qué haces?", se preguntó.



En otro tramo de la entrevista también marcó uno de los puntos fundamentales para que el plan de Milei funcione: "Hay un factor que sí es muy relevante, que está pasando por suerte por ahora, no sé cuánto puede durar. Si bien estamos corriendo riesgos, están 'las fuerzas del cielo'. No existen las fuerzas del cielo. Es el contexto internacional, que estamos viviendo que favorece muchísimo en la región, hay mucho flujo de dinero entrando a la región".

La excelente noticia que Claudio Zuchovicki tiene para Milei: "Muy pocas veces lo vi..."

"Todo eso juega a que vas a tener un saldo comercial bastante a favor y eso puede contribuir a que tengas más dólares, que se mantenga el tipo de cambio, que eso ayude anclar también parte de la inflación. No depende de nosotros, depende de la naturaleza en términos de clima", detalló.



Por último, se mostró en contra de las formas en las que se llevó adelante el DNU como la Ley Ómnibus pero a favor de su contenido, por lo que consideró "un paso atrás" que el proyecto no avanzara en el Congreso esta semana.