Zozobra, falta de diálogo y una advertencia del PRO en el día 2 del plenario: cómo marchan las negociaciones

"¿Qué negociación? No hay negociación", dicen en el PRO al hablar sobre las tratativas con La Libertad Avanza en torno a la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que este martes comenzó a ser tratada en la Cámara de Diputados y que el oficialismo apuesta a darle media sanción antes de que el calendario marque febrero. Pero además del PRO, bloque que el oficialismo da por hecho que será su aliado al momento de la votación, son varias las fuerzas que aseguran que "no hay negociación" con el oficialismo o que los contactos son poco claros. Otras, directamente, dicen que "no hay diálogo" alguno con el espacio que conduce Javier Milei.

El oficialismo no la tiene fácil. Su objetivo es ambicioso: sesionar el 25 de enero para darle media sanción al proyecto de ley que reúne más de 600 artículos en los que se declaran 11 emergencias, además de abarcar temas de lo más variados, que van desde la suba de retenciones hasta una reforma electoral pasando por la suspensión de la fórmula previsional, y hasta un blanqueo.

Pero lo cierto es que, para ello, la bancada que reúne 38 bancas deberá sumar, al menos, 91 voluntades para conseguir el quórum. Es por ello que tender puentes con el resto de las fuerzas es indispensable si esperan que su ambicioso objetivo no quede trunco.

Pero lo cierto es que en Diputados no se percibe un clima de "negociación". Y a esto se le suman las declaraciones que hacen en público desde el Poder Ejecutivo. No solo el Presidente Javier Milei dejó en claro que "no negociará" la ley con la oposición sino que apenas aceptará sugerencias, a lo que se le sumaron las declaraciones de su vocero, Manuel Adorni, quien aseguró que la suba del dólar registrada en los últimos días es una "muestra gratis de lo que pasará si el Congreso no aprueba la ley (ómnibus)".

Zozobra en Diputados

A estas declaraciones hostiles se le suma la zozobra que reina en la Cámara baja, que con la presencia de funcionarios el Ejecutivo ya puso en marcha el debate en comisión.

Desde la bancada que lidera Cristian Ritondo aseguran que "no hay interlocutor" del oficialismo para hacerles llegar los puntos del proyecto que se niegan a acompañar o que consideran que deben ser modificados para acompañarlos. Los diputados de ese espacio se vienen reuniendo a puertas cerrada para estudiar los más de 600 artículos. Y, al igual que la UCR clasifican con los colores del semáforo los ítems que acompañan (verde), los que modificarían (amarillo) y los que rechazan de plano (rojo).

Un diputado de la bancada amarilla fue contundente: "No hay negociación. Es un quilombo". Y aseguró que la dinámica del oficialismo para reunir los votos es caótica. "Los gobernadores presionan por un lado, (Guillermo) Francos les dice que ‘sí', pero acá (en Diputados) no saben nada", graficó ese mismo diputado, que puso en duda que su bancada, que reúne 37 diputados, acompañe la ley tal cual fue enviada.

¿Qué lectura hacen en el PRO? "Están tan confiados que tienen los 37 votos del PRO que no hay negociación", aseguraron fuentes parlamentarias del bloque y alertaron: "Van a terminar pecando de soberbios".

"Francos les dice que ‘sí', pero acá (en Diputados) no saben nada", dicen en el PRO.

En el resto de las bancadas coinciden con que reina el desorden. "Nos pidieron un punteo con los cambios que le haríamos al proyecto", contó un diputado de Innovación Federal, bloque que representa a las fuerzas provinciales. Y agregó: "Pero no nos dicen qué están dispuestos a cambiar ni qué es prioritario para ellos". En otras palabras, no hay devolución por parte del oficialismo al punteo enviado. En el bloque que lidera Pamela Calletti no tienen en claro si hay una negociación en curso.

En ese punteo están trabajando, también, los legisladores de la UCR y Hacemos Coalición Federal. "No hay una negociación formal", dijo un diputado del partido centenario quien consideró que hay "movimientos". Es decir, que en La Libertad Avanza" reaccionan" a las "presiones" de diferentes sectores, pero sobre todo de los gobernadores, con los que Francos viene tendiendo puentes.

Fuentes de Unión por la Patria y de la Izquierda, que en total reúnen unas 107 bancas, aseguran, en cambio, que no existe ningún tipo de diálogo con el oficialismo. En ambos espacios coinciden en que el oficialismo se abocó a negociar con los bloques que están dispuestos a acompañarlos en el grueso de la ley.