Ley de Emergencia en Discapacidad: cuánto aumentarán las pensiones por invalidez si se aprueba el proyecto

Este miércoles se votó en diputados la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que busca implementar medidas legislativas, administrativas y presupuestarias . La normativa apunta a garantizar que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad y que alcancen la salud, educación y trabajo con mayor facilidad.

Con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados pasó al Senado el proyecto que establece la regularización de pagos y trámites para los discapacitados .

Emergencia en Discapacidad: ¿cómo quedan las pensiones si se aprueba esta ley?

Con el proyecto de la Ley de Emergencia en Discapacidad se propone una reforma en el sistema de pensiones no contributivas. Esta actualización en los valores tiene como objetivo garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad y mejorar las condiciones de acceso al beneficio.

Además, los beneficiarios sí podrán tener empleos formales, siempre y cuando no superen dos salarios mínimos . Esta medida viene de la mano con la propuesta de que se cumpla con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.

Lo más importante es la actualización mensual automática de los aranceles y una compensación de emergencia por la ausencia de incrementos y la inflación acumulada que no se reflejó en los cobros.

Certificado Único de Discapacidad: qué cambia con la nueva ley

En la Cámara de Diputados se aprobó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) establezca nuevos lineamientos para certificar la discapacidad junto con el Consejo Federal de Discapacidad. Se considerarán aspectos físicos, mentales, intelectuales, sensoriales y capacidades sociales.

Las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social las podrán percibir quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no ganen más de dos salarios mínimos, no sean beneficiarios de otros planes similares y aprueben la evaluación socioeconómica.

¿Cuánto se cobra hoy por la pensión por discapacidad?

Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral: $ 213.306,75

Esta pensión les corresponde a las personas "imposibilitadas de trabajar por razones de salud y en situación de vulnerabilidad social", por lo que "es incompatible con cualquier tipo de relación laboral".

Esta ley busca cambiar eso, para que las personas con discapacidad puedan acceder a trabajos, los cuales no superen los dos salarios mínimos.