Quién desempata en lugar de Villarruel si la votación de la Ley Bases termina pareja

Mientras que en el Senado hay incertidumbre y expectativas por un resultado muy parejo en la votación de la Ley Bases, el viaje del presidente Javier Milei a Italia por la cumbre del G7 despierta nuevos interrogantes. Por ley, es el Vicepresidente quién debe desempatar una votación pareja en el recinto, pero ¿quién puede desempatar si Villarruel está supliendo la ausencia presidencial?

En primera instancia se sabe que cuando el Presidente está fuera del país quien lo reemplaza es su vicepresidente, en este caso lo hará una vez más la vicepresidenta Victoria Villarruel como en los viajes previos.

En este caso, al estar la vicepresidenta como reemplazo del mandatario, sus funciones la apartan de presidir la sesión legislativa pese a ser un momento clave para La Libertad Avanza (LLA). La propia Villarruel se lo había advertido a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, en un almuerzo que compartieron a solas.

Por el artículo 58 de la Cámara, e l Senado debe nombrar un presidente provisional en caso de ausencia del Vicepresidente o cuando este ejerce las funciones de Presidente de la Nación.

En este caso, sería el senador de LLA y autoridad provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quién deberá suplantar a la Vicepresidenta de la nación en su rol clave durante la jornada de votaciones.

Según explicó el doctor en Derecho y profesor de derecho constitucional Sebastián Guidi, al haber un empate en la ley o en los artículos que salgan será el presidente provisional del senado quien votará dos veces. Una como senador y otra para desempatar.

Pero hay un problema, el artículo 33 del reglamento indica que el presidente "no discute ni opina sobre el asunto que se delibera" y "sólo vota en caso de empate".

"En los casos en que la presidencia del cuerpo es ejercida por un senador, corresponde que éste vote en las cuestiones sometidas a resolución de la Cámara, ejerciendo, en caso de empate de la votación, el derecho a decidir de la misma, conforme a lo dispuesto por el artículo 213", explica dicho artículo.

Guidi aseguró en un hilo publicado en su cuenta de X que muchos autores de Derecho Constitucional consideran inconstitucional que el presidente provisional del Senado vote en dos ocasiones porque "quiebra la igualdad entre las provincias". Además, "la Constitución Nacional dice que 'cada senador tiene un voto' y da desempate sólo al VP, no a cualquiera que ocupa la presidencia del Senado", especificó el abogado.

Uno de los juristas que remarca esto es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y posible futuro juez de la Corte, Manuel García Mansilla, tal cual publicó en su cuenta de Twitter el periodista Manu Jove, citando el artículo correspondiente.

"Hay una norma expresa que lo prohíbe (el voto múltiple) y que, en general, no es considerada por los pocos autores que trataron la cuestión. Es el artículo 54 de la Constitución Nacional que trata de la composición del Senado y cuya última oración dice: ' Cada senador tendrá un voto'. Otorgar al presidente provisorio del Senado un voto de desempate, además del voto que emite en su calidad de senador, viola claramente esa norma constitucional. Un voto es un voto, no dos . No hay otra forma de leer el texto constitucional", sentenció el jurista en enero en su publicación para la Universidad de San Andrés.

Por estos motivos, cabe la posibilidad de que si Abdala desempata alguno de los puntos de la Ley Bases que están en tensión actualmente, sea planteada la inconstitucionalidad del proceso en su totalidad. De hecho, es el propio jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, quien viene planteando la inconstitucionalidad de las normas desde tiempo antes.

De avanzar un planteo judicial en este sentido, podría ascender en la escalera judicial hasta alcanzar eventualmente la Corte Suprema a la cual es nominado García-Mansilla.