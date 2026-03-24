El gobierno de Javier Milei difundió este martes un video, de más de una hora, por los 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”, ratifica la postura oficial de La Libertad Avanza de la postura de que en la dictadura hubo una guerra entre las fuerzas militares y las organizaciones armadas peronistas y de izquierda. El documental muestra los testimonios de una nieta recuperada que fue apropiada por un militar condenado por delitos de lesa humanidad, y del hijo de un coronel del Ejército secuestrado y asesinado por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974. Bajo el lema “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias”, la pieza audiovisual comienza con fuertes críticas al kirchnerismo. "En el año 2003, el gobierno nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del ’70 con una visión sesgada y revanchista, cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder", comienza el video documental difundido este 24 de marzo en el canal de YouTube y la cuenta de X de la Oficina de Presidencia. Y continúa: “En ese proceso, miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrilleros terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas, porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar. Hoy, 20 años después de este fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos y que, en lugar de sanar las disputas del pasado, solo las exacerbó, este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página, dándole visibilidad a la historia completa. La historia debe conocerse en su totalidad. Cuando se la presenta de forma parcial deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación". Y concluye que “en ese espíritu y como gesto de reparación y reconocimiento, convocamos a quienes fueron silenciados y cuyos derechos no fueron reconocidos a brindar su testimonio para que sus historias aporten a una comprensión completa y honesta de nuestro pasado. Algunas víctimas citadas para dar su valioso testimonio optaron por no participar a efectos de resguardar su intimidad. A diferencia de lo ocurrido entre los años 2003 y 2023, este Gobierno respeta ese derecho y no ejercerá coerción sobre la voluntad de las víctimas”. El video muestra el testimonio de la nieta recuperada 127 Miriam Fernández, hija de los desaparecidos Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, vistos por última vez en mayo de 1977, quien mantiene el apellido del policía que la anotó como hija propia, Armando Fernández, lo que la llevó a un litigio judicial con Abuelas de Plaza de Mayo. En el video afirma que vivió su historia “como hija de militares y como hija de desaparecidos” por lo que sostiene: “Si yo puedo mirar para adelante y conciliar una historia completa por qué no lo puede hacer la Argentina”. De igual modo el video recoge el testimonio de Raúl Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo en 1974, cuando se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María. Larrabure describe que su padre estuvo detenido en lugares definidos por sus captores como “cárceles del pueblo” donde sufrió “simulacros de fusilamiento y torturas”, en lo que fue “el secuestro más largo de la historia argentina, con 372 días”.