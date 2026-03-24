Este martes se conmemoran en Argentina los 50 años del golpe de Estado con marchas en todo el país bajo el lema Memoria, Verdad y Justicia, que renueva el repudio social a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar, que comenzó el 24 de marzo de 1976. Convocadas por organizaciones de derechos humanos, sindicales y estudiantiles, movimientos sociales y agrupaciones políticas, la principal de las concentraciones confluirá por la tarde en la Plaza de Mayo. Este año, el lema es “Que digan dónde están”. Por segundo año consecutivo, habrá una única marcha del 24M en Buenos Aires, ya que el colectivo liderado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (cercano al kirchnerismo) y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (del que forman parte agrupaciones de izquierda) decidieron volver a manifestarse en unidad, tras casi 20 años de movilizarse por separado en esta fecha. Desde horas de la mañana del lunes, la agrupación kirchnerista La Cámpora se concentró a las puertas del antiguo predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, para marchar desde allí a la Plaza de Mayo, previo paso por la casa donde la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) cumple desde junio de 2025 una condena a seis años de prisión por corrupción en la Causa Vialidad. Como cierre de la marcha, a las 1630 las organizaciones convocantes leerán un documento, con reclamos de justicia por los crímenes del régimen dictatorial, pero también en repudio a la postura del Gobierno, que recupera el lema Memoria Completa y la postura de que en la dictadura hubo una “guerra” entre las fuerzas militares y las organizaciones armadas peronistas y de izquierda. El gobierno de Javier Milei difundió este martes un video, de más de una hora, por los 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”, ratifica la postura oficial de La Libertad Avanza de la postura de que en la dictadura hubo una guerra entre las fuerzas militares y las organizaciones armadas peronistas y de izquierda. El documental muestra los testimonios de una nieta recuperada que fue apropiada por un militar condenado por delitos de lesa humanidad, y del hijo de un coronel del Ejército secuestrado y asesinado por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974. Bajo el lema “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias”, la pieza audiovisual comienza con fuertes críticas al kirchnerismo. “En el año 2003, el gobierno nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del ’70 con una visión sesgada y revanchista, cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder", comienza el video documental difundido este 24 de marzo en el canal de YouTube y la cuenta de X de la Oficina de Presidencia. Y continúa: “En ese proceso, miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrilleros terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas, porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar. Hoy, 20 años después de este fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos y que, en lugar de sanar las disputas del pasado, solo las exacerbó, este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página, dándole visibilidad a la historia completa. La historia debe conocerse en su totalidad. Cuando se la presenta de forma parcial deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación". “A 50 años del inicio del régimen cívico-militar, este Gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas, conveniencias políticas o censuras. Solo una sociedad dispuesta a mirar su pasado con verdad y libertad, sin ocultar información ni de un lado ni del otro, puede aprender de él y construir un futuro sin repetir sus tragedias”. Y concluye que “en ese espíritu y como gesto de reparación y reconocimiento, convocamos a quienes fueron silenciados y cuyos derechos no fueron reconocidos a brindar su testimonio para que sus historias aporten a una comprensión completa y honesta de nuestro pasado. Algunas víctimas citadas para dar su valioso testimonio optaron por no participar a efectos de resguardar su intimidad. A diferencia de lo ocurrido entre los años 2003 y 2023, este Gobierno respeta ese derecho y no ejercerá coerción sobre la voluntad de las víctimas”.