Las dos vías para meter pesos en la economía y cómo va a ayudar al plan colchón

Una de las tres anclas del programa económico, como lo califica el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, reveló cómo se va a dar la remonetización en pesos y la ayuda que pueden dar el plan colchón que se anunció el jueves pasado.

Las definiciones por parte del director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Furiase, se dieron en el marco del Ciclo de Economía & Finanzas del IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral que se desarrolló este miércoles a la mañana.

"La remonetización en pesos tiene dos canales. Uno ocurre cuando en este nuevo régimen monetario de flotación entre el piso de $ 1000 y el techo de $ 1400, cuando vaya al piso el BCRA compra dólares e inyecte pesos", sostuvo Furiase.

Con la aclaración, en medio de la discusión sobre el nivel de reservas y los compromisos, de que no va a suceder cuando este en el medio de la banda porque quieren que se asienten las expectativas, que las bandas tengan credibilidad y que siga bajando la inflación.

"Si el BCRA sale a comprar dentro de la banda distorsiona todo este proceso. Además de que el BCRA ya está recapitalizado de acá a junio recibe desembolsos por u$s 20.000 millones de reservas de libres de disponibilidad y liquidas", marcó.

El director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Furiase.

Mientras que la otra vía ocurre dentro de la banda, cuando el Tesoro tiene vencimientos de deuda en pesos. "Como ahora el estado tiene superávit fiscal, los bancos están trabajando de bancos, dejan de prestarle al Tesoro y le prestan a familia y empresas", sostuvo.

Pero como la remonetización en pesos puede demorar, Furiase, marcó que la en dólares puede ayudar "aceitando" dentro del proceso de competencia de monedas y dolarización endógena. Aunque no reveló la cantidad de dólares que esperan que se ingresen a la economía.

"Que mejor incentivar esa dolarización endógena, esa remonetización en dólares que lo que hace es seguir fortaleciendo el proceso de desinflación porque la cantidad de pesos esta fijo y si ocurre cada vez van a haber más dólares en relación a los pesos", afirmó.

Si bien tras los anuncios del jueves pasado, se publicaron resoluciones generales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se llevó un encuentro ayer entre el Gobierno Nacional y las provincias para aclarar la letra chica de la medida, los tributaristas no remarcan que todavía no hay seguridad jurídica para sacar los dólares.

Dado que aún el Gobierno no envió al Congreso los proyectos para blindar a los contribuyentes que lo hagan de posibles revisiones ante un cambio de gestión en 2027. Según pudo saber El Cronista con una alta fuente de la Cámara de Diputados recién se están escribiendo los borradores de los proyectos.

Inflación: ¿perfora el 2%?

De cara al dato de inflación de mayo que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el jueves 12 de junio, Furiase se refirió a la evolución de los precios tras el inicio de la "Fase 3" del programa económico con la salida del cepo.

"Se terminó con la emisión monetaria, no hay razones macroeconómicas para que haya inflación. Tarde o temprano la inflación va a desaparecer, pero no es un proceso lineal. Desde el viernes que se anunció la salida del cepo hasta el lunes se comunicó que no había razones para que el dólar vaya al techo de la banda", sostuvo.

Aunque, afirmó, que la mentalidad de los argentinos no cambia de un día para el otra tanto en las personas como en las empresas. " Hay que entender que los agentes de esta economía tienen un chip de inestabilidad macroeconómica, inflación, deuda. El comportamiento defensivo es si te sobran pesos compras dólares y si tenes una empresa subís los precios", comentó.

Aunque en este último caso, hacerlo por las dudas para Furiase ya no garpa porque te deja fuera del mercado. "Hay precios que están bajando, que no ocurría nunca en la Argentina. Pero hay velocidades y realidades distintas entre los sectores", concluyó.