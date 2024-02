La sorpresiva queja de un hombre clave de Milei sobre su jubilación: "Me están licuando"

El ex asesor económico del Presidente Javier Milei, Carlos Rodríguez, reaccionó sorpresivamente en redes sociales al cobrar su jubilación y aseguró que se la están "licuando".

"Me parece que me están licuando la jubilación", se mostró indignado el economista en su cuenta de X.

Afirmó que está cobrando lo mismo que en enero y diciembre y que debido a ese ajuste la administración libertaria "tiene superávit fiscal".



El ex viceministro de Economía durante el mandato del ex presidente Carlos Menem (1997/1998) manifestó: "Acabo de cobrar mi jubilación de Febrero. Es el mismo monto que el de Enero y que el de Diciembre (descontando aguinaldo). Me parece que me están licuando la jubilación...con razón dicen que tienen superávit fiscal".



"¿Es esa la manera de reducir el gasto público que recomienda el manual de Economía Austríaca?", remató Rodríguez, quien formó parte del equipo económico de Milei hasta que renunció porque su rol de asesoramiento había quedado desdibujado.

Salida de La Libertad Avanza y críticas a Caputo

"Ya empiezan a preguntarme porque lo hago. Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo . Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden", explicó su alejamiento Rodríguez el pasado 25 de noviembre.

"Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente, sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona", agregó en ese entonces en un posteo en redes sociales.

Los días previos, el rector del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) había criticado el eventual nombramiento de Luis Caputo al frente de Economía. "Es un hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro", sostuvo.

Ya desligado del espacio de La Libertad Avanza (LLA), el economista cuestionó las ideas del ex ministro de Mauricio Macri de canjear las Leliq y los Pases por deuda del Tesoro , para así poder "ordenar" el balance del BCRA.

"Tomar deuda externa para pagar las Leliqs/Pases no será una medida compulsiva para los bancos, pero sí será una medida compulsiva sobre el pueblo que tendrá que ajustar sus gastos por años para pagar esa nueva deuda", alertó el académico.