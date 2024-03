Las primeras reacciones del Gobierno ante el rechazo del DNU: "La decadencia y el pasado.."

El vocero presidencial, Manuel Adorni, no esperó ni dos minutos para fijar posición sobre el rechazo que el Senado de la Nación le propinó al DNU 720/23, que desregulaba aspectos claves de la economía. Tras la votación negativa, el portavoz del Gobierno emitió un tuit: "Nuevo récord histórico: la decadencia y el pasado por primera vez en la historia rechazaron en el Senado de la Nación un DNU a apenas tres meses de asumir el nuevo gobierno".

El presidente Javier Milei también reaccionó en redes sociales, mediante su método habitual de darle like y/o repostear tuits con los que coincide. En este caso, exponiéndose a una nueva polémica, le dio like a un tuit con el título "LA CASTA POLÍTICA VS EL PUEBLO ARGENTINO", tras lo cual advirtió, mostrando la imagen del tablero con la forma que votó cada senador: "Los que están en rojo, son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros".

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó: "Nunca vi una cosa igual. La resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda... pero nosotros seguimos de pie, sin rendirnos, sin dar marcha atrás. Vamos a cambiar el país, a pesar de todos los que destruyen al gobierno. No se preocupen: nos arreglamos sin ustedes".

También Iñaki Gutierrez, el influencer que maneja la cuenta de TikTok del Presidente, se mostró contrariado por el resultado en el Senado: "Primera vez en la historia que una persona honesta y que no hizo nunca política llega a presidente. Primera vez en la historia que la política rechaza un DNU. Nunca quedó mas claro son ellos y sus privilegios contra el pueblo".

