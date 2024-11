La primera reacción de Milei a la condena de Cristina Kirchner: "Todo llega"

El presidente Javier Milei reaccionó a través de las redes sociales a la condena contra la ex mandataria Cristina Kirchner, quien este miércoles fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación de forma perpetua a ejercer cargos públicos en el marco de la denominada Causa Vialidad.

En un primer mensaje, el libertario republicó en su perfil una placa elaborada por otro usuario con la leyenda "Todo pasa".

Minutos después, escribió en X: "Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción. Fin".

La condena contra CFK

Este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó en audiencia pública la condena a seis años de prisión impuesta a la exvicepresidenta Cristina Kirchner en la causa "Vialidad". Además, se la inhabilitó de forma perpetua a ejercer cargos públicos.

Tanto Kirchner como los demás acusados fueron condenados por el delito de administración fraudulenta agravada. En contraste, la Cámara definió por mayoría descartar el pedido de la Fiscalía de sumar como crimen la figura de "asociación ilícita" tanto contra la expresidenta como contra Lázaro Báez, su testaferro.

La decisión de la Sala IV del máximo tribunal penal del país se dio a conocer en una sentencia que abarca más de 1600 fojas. El veredicto fue leído por el presidente de la Sala IV, Gustavo Hornos, ante los abogados defensores y el fiscal Mario Villar.

Además de las definiciones sobre la expresidenta, la Justicia confirmó las condenas de seis años a Báez, José López, ex secretario de Obras Públicas; y Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.

Por su parte, también se ratificaron las condenas de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y medio), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y medio).

Tanto el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, fueron absueltos de la acusación por administración fraudulenta.

Cristina Kirchner apuntó contra "los copitos de Comodoro Py"

El martes por la noche, en vísperas de la resolución de la Cámara de Casación, la expresidenta publicó una extensa carta en la que denuncia una presunta persecución judicial en su contra.

En su mensaje, Fernández de Kirchner dirigió duras críticas al Poder Judicial, particularmente a los jueces implicados en su caso, a quienes identificó como "Los Copitos de Comodoro Py", en alusión a la banda acusada de intentar asesinarla en septiembre de 2022.

La exmandataria comenzó la carta haciendo referencia a una portada del diario Clarín, que, tras el atentado que sufrió en la puerta de su casa, tituló: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá". En su opinión, esa frase implicó que "si no me mataron, tengo que estar presa".

La misiva acusa a los jueces de la Casación de responder a intereses externos. "Los Copitos de Comodoro Py son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura", afirmó Fernández de Kirchner.

Fernández de Kirchner argumentó que el delito de administración fraudulenta en obras viales, por el que se la acusa, "nunca pudo haber sido cometido" por ella.

Recordó además que dichas obras fueron "aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015".

Según la expresidenta, ninguno de los jefes de Gabinete que tuvieron a su cargo la administración de los fondos nacionales fue acusado, ni el ministro de su gestión responsable del área fue imputado.