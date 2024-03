La muerte que golpea a Cristina Kirchner: "Amiga y compañera"

Una muerte sacude al peronismo y golpea a la ex presidenta Cristina Kirchner. Se trata de Diana Conti, la ex diputada nacional que falleció este viernes, según confirmaron fuentes del PJ y que anunciara públicamente la ex primera mandataria en sus redes sociales con un sentido saludo.

"Hasta siempre querida Diana. Amiga y compañera", escribió Cristina Kirchner en sus redes sociales.

Hasta siempre querida Diana. Amiga y compañera. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 8, 2024

Quién fue Diana Conti: ex diputada y senadora por el peronismo

Diana Conti era abogada y tenía 67 años . Si bien comenzó su carrera política como legisladora del Frepaso y luego de la Alianza en los 90, subió su perfil como senadora y diputada del Frente para la Victoria en los 3 gobiernos kirchneristas.

Tras desempeñar diversos cargos en el poder judicial, Diana Conti ingresó a la Cámara Baja de la mano de la Alianza en 1997. Con la asunción de Fernando De la Rúa, Conti ocupó el cargo de s ubsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia durante los dos años de este gobierno.

En el año 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde, ingresó a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia . Luego en ese mismo año llegó al Senado de la Nación, en reemplazo de Raúl Alfonsín, que había ingresado por la minoría en las elecciones 2001, los comicios del "que se vayan todos" y el voto bronca. Conti ocuparía su banca hasta el 2005, y ya para ese entonces adheriría al flamante gobierno de Néstor Kirchner.

En 2005 pasaría a la Cámara Baja, ya por la boleta del Frente para la Victoria, cargo que volvería a ocupar por el período 2013-2017. Además, fue integrante del Consejo de la Magistratura entre 2005 y 2009.