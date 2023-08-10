El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) emitió un comunicado importante para todos los jubilados y pensionados que están afiliados a la obra social, luego del ciberatque que afectó el funcionamiento del sistema de turnos y emisión de recetas electrónicas y medicamentos.

El ente a cargo de Luana Volnovich anunció que ya se restableció el sistema de PAMI , por lo que volverán a regir las recetas electrónicas, órdenes médicas electrónicas, así como el acceso a medicamentos y el pedido de turnos de forma digital.

Mediante un comunicado, PAMI informó a los jubiladosypensionados que sus servidores se encuentran operativos.

En la misma línea, notificaron a todo el personal médico ya establecimientos adheridos que ya es posible emitir recetas electrónicas y órdenes médicas electrónicas .

PAMI: ¿qué pasa con los medicamentos?

Con lo que respecta a los medicamentos, la obra social anunció que los profesionales de la salud podrán continuar con las prescripciones escritas en papel hasta el 15 de agosto.

Además,aplicaron un sistemamixto en donde los titulares podrán asistir a las farmacias con las recetas en formato digital o escrito, hasta dicha fecha.

PAMI: ¿qué pasa con los turnos médicos?

Las instituciones y médicos ya están nuevamente habilitados para realizar " prescripciones médicas, transmisiones de las consultas y prácticas realizadas durante esta última semana “.

“Restituimos la normalidad en la atención médica de nuestros afiliados, quienes volverán a contar con la orden médica electrónica para consultas y prácticas", sumaron desde PAMI .

PAMI: ¿qué pasa con la Cartilla Médica?

Hacia el final del comunicado, la cartera a cargo de Volnovich informó que losjubiladosypensionados podrán consultar la cartilla médica nuevamente a través de la APP PAMI.