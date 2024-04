La lapidaria bomba del Turco Asís sobre Milei tras la marcha universitaria: "República Socialista Soviética"

La Marcha Federal Universitaria conmocionó al gobierno de Javier Milei por la masividad que alcanzó y Jorge el Turco Asís, analista político y periodista, se refirió a la reacción de la Casa Rosada a la movilización que agrupó a la oposición y le dejó una frase directa al Presidente.

"'Lágrimas de zurdos'. El Psiquiátrico envía el mensaje rencorosamente equivocado", comenzó el Turco Asís una publicación en la red social X luego de viralizarse la imagen que compartió Milei en Instagram donde se ve a un león bebiendo de una tasa con esa frase.



El analista político agregó que "si el 10% de los que marcharon ayer fueran 'zurdos' estaríamos en la República Socialista Soviética de la Argentina. Ampliaremos", agregó Asís, quien en sus últimas apariciones cuestionó al Gobierno y las políticas que llevaron a cabo en los últimos meses.

Ampliaremos. — Jorge Asis (@AsisOberdan) April 24, 2024

"El Gobierno es casi desastroso, pero a él le va maravillosamente bien. La gestión es mala, hasta ahora no hizo un gol, no pudieron sacar una ley y no pueden con su estructura partidaria , los papelones sobran, pero él está en permanente euforia", describió durante una entrevista en LN+ donde amplió su pensamiento.

El Turco Asís le habló directamente a Milei

Asís le dejó un mensaje directo a Milei y a todo su círculo: "Tienen que mantener el encanto, no solamente con la palabra. De todo el casting de candidatos es el que mejor entendió la frivolidad de la época. Se viene de una cadena sucesiva de fracasos en el país en el que funciona todo invariablemente mal".

"No podés pontificar el no pago de impuestos entendidos como las garras del Estado, vos lo presidís. Todo esto que tiene su legitimidad por las características desastrosas de la actualidad, participa de una extraña luna de miel, los grandes pesos pesados de la política vacilan y no saben cómo actuar", detalló.

Milei publicó este miércoles, el día posterior a la marcha, un extenso texto donde carga principalmente contra los dirigentes políticos que participaron de la movilización, pero reivindicó en parte la educación. En ese escrito, aseguró que se financiará a las universidades pero que se las auditará, como sostuvieron en los últimos días desde el oficialismo.

Milei cargó contra Cristina, Lousteau y Yacobitti por usar la marcha para "defender sus intereses de casta"

"No veo ningún riesgo de que Milei patee el sistema, la democracia es sabia, hay muchos recursos institucionales. Yo lo conozco, sé lo que puede dar, se hace más el loco de lo que parece porque no tiene absolutamente nada que ver con la locura. Es un poco psiquiátrico si, habla con el perro, tampoco es tan grave ", opinó el periodista.

Por último, el también exembajador de Carlos Menem, se refirió a la comparación de Milei con el expresidente: "Me encargo de decirle a todos mis amigos que están fascinados con la reivindicación que muchachos, no es así, tiene algo de Menem trucho, pero cuando se definió la transformación económica ya había ganado tres elecciones provinciales, una interna con Cafiero y tenía al peronismo detrás".