La insólita historia de una causa judicial abierta por "dólares termosellados" que en realidad eran billetes de un juego de mesa

La Justicia federal de Santa Cruz archivó la causa en la que se investigaba el hallazgo de fajos de dólares termosellados en una vivienda de Río Gallegos , mientras realizaban la búsqueda de Marcela López, la mujer desaparecida en mayo en El Calafate.

El expediente se había iniciado tras una denuncia de Mariana Zuvic y Paula Olivero, diputadas de la Coalición Cívica (CC), quienes argumentaron que los dólares eran del empresario Lázaro Báez y que la vicepresidenta Cristina Kirchner se los había entregado.

Toda la denuncia estaba basada en los hallazgos de un falso perito, de nombre Marcos Herrero, quien fue detenido días atrás en Mendoza por falsear elementos en distintos casos judiciales.

El fiscal de la causa decidió desestimarla al comprobar un dato insólito: los billetes hallados en la vivienda era n del juego de mesa "El Estanciero".

LA CAUSA DE LOS BILLETES FALSOS: QUÉ PASÓ

El perito que realizó el hallazgo que fue fundamental para la denuncia de las legisladoras quedó detenido en Mendoza el viernes pasado.

Se trata de Marcos Herrero y el motivo principal de su detención fue que se comprobó que había plantado un cráneo en la vivienda donde se realizaba el procedimiento vinculado al caso de Viviana Luna. Aparentemente, Herrero habría hecho lo mismo en al menos media docena de causas en las que participó.

En paralelo a esto, se descubrió que el dinero mal habido era falso.

La noticia se transformó en tendencia en las redes sociales y dio lugar una catarata de memes en relación al clásico juego de "El Estanciero"; el primero en aparecer fue Aníbal Fernández fiel a su estilo con un mensaje contundente contra las diputadas que realizaron la denuncia:

Bochorno histórico de macrista Zuvic: los dólares termosellados que denunció eran del "estanciero". https://t.co/B8Iy8YJGKm — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) December 11, 2021

QUIÉN ES MARCOS HERRERO, EL FALSO PERITO

Como se mencionó anteriormente, el perito Marcos Herrero quedó detenido la semana pasada en Mendoza por comprobarse que plantaba falsas pruebas en distintos casos en los que participó.

Se trata del perito que fue parte de la causa que se investiga por la desaparición de Marcela López en Río Gallegos y días posteriores a su llegada a Santa Cruz se encontró una carta en el portón de la casa de una de las hermanas de la mujer en cuestión.

También está relacionado con la aparición de un maxilar, hueso que se podía relacionar con un caso en particular pero se terminó analizando y descubrieron que no solo pertenece a un hombre sino que es de un largo tiempo atrás por lo que no tiene nada que ver con la causa.

Por último, Marcos Herrera fue quien vio los supuestos dólares termosellados en la casa de José Luis Balado (la expareja de la mujer que desapareció) en un allanamiento realizado en la vivienda.

Su participación y las pruebas que presentó en las distintas causas llevaron horas de trabajo para el Juzgado Federal de Río Gallegos.