La cruda advertencia de Moody's para el 2025: "Los riesgos siguen siendo altos"

La consultora de riesgo crediticio Moody´s Ratings emitió hoy un informe en el que asegura que "las 24 entidades no financieras, empresas de infraestructura y gobiernos locales y regionales calificados de Argentina comenzarán a recuperarse a fines de 2025". Sin embargo, también advirtió que "los riesgos macroeconómicos siguen siendo agudos".

Para la empresa clasificadora de riesgo, Argentina "está experimentando una recuperación económica gradual acompañada de un retroceso de la inflación, y ciertos cambios regulatorios (que) favorecerán a las compañías eléctricas, de servicios públicos y de petróleo y gas".

Moody's destacó que "una relajación gradual de los controles de capital bajo la presidencia de Javier Milei les permite a las grandes empresas no financieras fortalecer su liquidez a través de la gestión de pasivos en los mercados internacionales de bonos".

Moody's advirtió por "riesgos macroeconómicos altos" de cara al 2025.

El riesgo que ve Moody's en el Gobierno de Milei

La calificadora de riesgo remarcó que " a las pequeñas empresas les resultará más difícil volver a los mercados internacionales de capitales en 2025 , junto con los gobierno locales y regionales y el propio soberano". La empresa consideró que "el riesgo sistémico seguirá siendo elevado en los gobiernos locales y regionales de Argentina a causa de las dificultades económicas, la incertidumbre política y la escasez de divisas".

Los vencimientos de la deuda internacional "supondrán una mayor carga para los gobiernos locales y regionales a medida que comiencen a amortizarse los bonos reestructurados, y la deuda en moneda extranjera sigue siendo un riesgo para la mayoría de ellos", destacó el informe.

El plan de Caputo para el 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó importantes definiciones sobre cómo sigue el plan financiero del Gobierno para pagar la deuda, salir del cepo y mantener la estabilidad en la economía de cara al estratégico año 2025.

Tal vez lo más destacado de toda la nota es lo que nunca se publicó: en diálogo con el canal LN+, confirmó que irán a un esquema de REPO con algunos bancos, otorgando una garantía para poder acceder a una menor tasa de interés y, con ese dinero, pagar los primeros vencimientos de capital de enero en 2025. Pero ese fragmento nunca salió al aire.