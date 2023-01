Luego de la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de recomprar deuda por u$d 1000 millones, el economista Roberto Cachanosky opinó sobre la medida y también anticipó que con las condiciones actuales se viene "la crisis argentina más dura de la historia".

Cachanosky se mostró contrario a las medidas tomadas desde el Gobierno desde el inicio cuando asumió Alberto Fernández en 2019 y continúa con sus críticas económicas a la gestión del Frente de Todos además de tener un pronóstico negro para lo que le resta hasta diciembre de este año.



"No tienen dólares para pagar las importaciones y los van a dedicar a pagar deuda que vence en siete años, tienen acumulada en bonos una suma de 173 mil millones en dólares, ósea 1000 millones es nada", opinó el economista sobre la medida que tomó ayer el Ministerio de Economía en declaraciones con Radio Rivadavia.

La crisis más dura de la historia: la predicción de Cachanosky para el futuro del país

Durante la charla Cachanosky sostuvo que "este Gobierno en tres años aumentó la deuda desde que llegó en 118 mil millones, el doble de velocidad que tuvo Macri, además va a ser transitorio porque no tienen mucha pólvora, no entiendo el objetivo".

Dólar, reservas y crisis: que anticipa Cachanosky

El histórico economista también criticó la formas que tiene el Gobierno y la Secretaría de Comercio para bajar la inflación: esta semana llegaron a los supermercados controles de personal agremiado en Camioneros para controlar los precios y generó repudio.

"Te mandan la patota de piqueteros y camioneros a intentar bajar los precios, a perseguir, no tiene sentido, con esto vos podes mostrar un mes de una inflación más baja pero el resultado no va a ser otro que un Rodrigazo o algo parecido", consideró Cachanosky que agregó: "Esto es la desconfianza en la política económica y en el peso en particular".

Faltan dólares pero hay exportaciones "prohibidas" por un olvido administrativo



Javier Milei recibió durísimas críticas de Carlos Maslatón: qué le dijo



El economista también puso una luz roja sobre el futuro de la Argentina y alertó "ojo con que el fondo no cambie de postura con las advertencias institucionales que hace EEUU, es decisión política", sobre la posibilidad de que la flexibilidad que mostró el FMI en las metas deje de suceder.

" Va a ser una de las crisis más duras de la historia del siglo XX y XXI , la deuda que coloca el Tesoro en pesos es impagable y se toma con la plata de la gente", opinó al cierre de la entrevista sobre el futuro del país en el 2023 electoral.