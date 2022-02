La crisis en Ucrania dispara los precios del aluminio a su máximo histórico

Se sabe, en la política y la economía, como en la vida misma, cualquier movimiento en un sentido u otro genera una reacción en las otras variables, y justamente eso es lo que ocurrió este jueves en el mercado mundial de metales.

Los precios del aluminio en el London Metal Exchange (LME) tocaron sus máximos históricos. Esto se dio luego de que durante toda la jornada los portales de noticias del mundo entero dieran cuenta de cada movimiento de tropas rusas y ucranianas, en un conflicto que recién entró en la fase militar y que aún no muestra de modo claro cuál será la profundidad del choque entre ambos países.

Así, los precios del aluminio subieron el jueves hasta un máximo histórico, reflejando en el valor de las pizarras que la invasión de Ucrania por parte de Moscú denota la posibilidad cierta de imposición de nuevas sanciones, consignó la agencia Reuters.

Estas sanciones "podrían cortar la oferta de su principal productor, Rusia, e interrumpir el abastecimiento energético necesario para producir el metal ", indicó un despacho de la agencia.

Se teme, además, por sanciones que afecten las operaciones de Rusal, la principal empresa rusa del sector y una de las mayores del mundo, que en el pasado ya fue sancionada con medidas restrictivas por parte de Occidente.

Rusia lanzó este jueves una invasión total de Ucrania por tierra, aire y mar, el mayor ataque de un Estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, lo que terminó poner en negro sobre blanco los peores temores de Occidente en relación a este conflicto.

Qué puede pasar con la suba del precio del gas

Pero para el mercado de commodities es clave además que Rusia es uno de los principales productores de gas utilizado para producir electricidad, que es un insumo clave para la producción de aluminio. La falta de aluminio afectará la provisión de latas para alimentos y bebidas, materiales para la construcción, hasta vehículos y productos electrónicos.

Rusia produce cerca del 6% del aluminio mundial y representa aproximadamente el 10% del oferta mundial de níquel, un metal que también vio "volar" los precios a sus máximos en más de una década. Este jueves el níquel subía 1,7% hasta u$s 24.800 la tonelada, luego de tras haber tocado los u$s 25.705 la tonelada, el máximo desde mayo de 2011.

Desde que comenzaron las tensiones en Europa Oriental, los precios del gas se dispararon y el petróleo cruzó este jueves la barrera psicológica de los u$s 100 el barril, con proyecciones que hablan de u$s 130 el barril para junio.

Con este panorama y la suba del gas en Europa se gatillaron "recortes de la producción de aluminio, dejando a los consumidores con dificultades por conseguir el metal", indicó Reuters.

Qué pasa con los precios de otros metales

El mercado muestra que el aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres "alcanzó el jueves un máximo histórico de u$s 3480 la tonelada, y a las 17.15 GMT marcaba una suba de 3,3% a u$s 3402.

"Rusia es uno de los mayores productores de aluminio y gran parte de su material va a Europa. Unas sanciones más amplias podrían restringir aún más la oferta ", señaló Amelia Fu, jefa de estrategia de mercados de materias primas de Bank of China International.

La menor oferta de aluminio se traduce en las primas físicas pagadas por los consumidores, por encima del precio de Bolsa de Metales de Londres, una prima que está en máximos históricos en Europa en u$s 464 la tonelada y u$s 795 la tonelada en Estados Unidos.