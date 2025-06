La CGT se reunirá con la cúpula del PJ para avanzar en una acción conjunta

Luego de repudiar el fallo de condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y que varios gremios llamaran a movilizarse e incluso amenazaran con un paro por su cuenta, la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá con la cúpula del PJ de manera presencial. Fuentes vinculadas a la central adelantaron a El Cronista que el objetivo es analizar los próximos pasos a seguir.

" La cúpula de la conducción de la CGT fue convocada mañana a una reunión con las autoridades del partido frente a la persecución política a Cristina Fernández de Kirchner" , confirmó un referente del mundo gremial a este medio. Si bien no anticiparon medidas, entre las propuestas que se pondrán sobre la mesa por parte de algunos interlocutores está la posibilidad de una movilización en conjunto.

El cónclave de la dirigencia de la CGT y el partido tendrá lugar en la sede del PJ, en Matheu al 100. No trascendió aún quiénes estarán presentes. Así y todo, de partida, no está contemplada, al momento de la publicación, la presencia de Cristina Kirchner, quien permanece recluida en el departamento de su hija Florencia, en el barrio Constitución.

Más temprano, por la mañana, uno de los triunviros de la CGT, Octavio Argüello, había anticipado que toda medida de acción desde la central más allá del pronunciamiento se adoptaría en el marco de una reunión de su consejo directivo la próxima semana.

" Tenemos que reunirnos y después se va a plantear cuál es el plan hacia adelante. No sólo por el avasallamiento de los derechos de una compañera, sino por lo que les pasa a todos los trabajadores" , remarcó el dirigente camionero en diálogo con El Destape Radio.

Desde el fin de semana fueron varios los gremios que se declararon en estado de alerta y movilización e incluso llamaron a realizar posibles paros en repudio al fallo de la Corte Suprema que ratificó los seis años de prisión y la inhabilitación política de la titular del PJ.

Los dirigentes estatales de ATE Capital, los metalúrgicos de la UOM y los mecánicos de SMATA figuran entre los sindicatos que primero salieron a manifestar su rechazo en la previa del fallo. También el dirigente de La Bancaria, Sergio Palazzo, convocó a una masiva movilización el día que Cristina Kirchner se entregue ante la Justicia para cumplir su sentencia.

En la misma entrevista radial, Argüello descartó una medida de fuerza en el corto plazo más allá del pronunciamiento de rechazo a la decisión del máximo tribunal. "La semana que viene seguramente nos reunamos", insistió y completó: "La CGT ya se ha pronunciado a través de un documento".

" Hasta ahora no hemos conversado una medida de fuerza por Cristina. Si lo hacemos tenemos que hacerlo por todos los temas, no por este tema. No somos un local partidario ", enfatizó Argüello. " Algunos confunden esto de Cristina con lo que pasó en el '55 y el '76 que fue un gobierno de facto. Nosotros repudiamos pero entendemos que el Gobierno que está fue elegido democráticamente ", puntualizó.

Pese a ello, la presión de algunos dirigentes cegetistas alineados con la exmandataria se hace sentir. E incluso fueron varias las regionales que se pronunciaron en las horas posteriores al fallo judicial y que, según algunos referentes sindicales, incidieron en la publicación del comunicado con el que la CGT cuestiona el accionar de los jueces. Así y todo, en ninguna línea adhiere a una movilización o paro en esos párrafos.

" La persecución a los candidatos, ya sea del peronismo o de cualquier otra organización que defienda los intereses nacionales y populares, confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías" , acusa en el texto "La Democracia está en peligro".

La reunión este viernes de la CGT con las autoridades del PJ se suma a los encuentros que mantiene la dirigencia justicialista con diversos referentes del espacio de forma tal de coordinar su accionar. Hoy por la tarde, en el cónclave del Consejo Nacional del Partido Justicialista estuvieron presentes Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, Ricardo Quintela, Máximo Kirchner, Alejandro "Topo" Rodríguez y los presidentes de los partidos provinciales del PJ (de forma virtual), en calidad de invitados.