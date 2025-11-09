Para el peronismo bonaerense, la elección de octubre sigue doliendo, hace emerger las recriminaciones y además fomenta una interna que estaba silenciada y ahora aparece a todo volumen entre -al menos- dos grandes espacios que disputan por la no menor agenda de la conducción política del movimiento. Si hasta hace dos semanas había resquemores, ahora el Camporismo y el Kicillofismo van a tener difíciles negociaciones en múltiples escenarios: desde la renovación de cargos en el PJ, el debate del presupuesto y la gestión cotidiana entre provincia y municipios. “Siempre hay diálogo. Paciencia hay que tener”, sostienen en La Plata por estas horas. Aunque existan jerarquías y verticalidades en los dos espacios, los interlocutores no son un todo homogéneo y es necesario trazar un mapa para entender lo que se juega en cada debate. Algunos se conocen desde hace décadas y más de uno ha cruzado de bando. La Cámpora es conducida por el diputado Máximo Kirchner, aunque su referencia está puesta en Cristina Fernández. La expresidenta es, para los militantes, la conducción y, además, un objetivo político encarnado: debe ser liberada de su injusta condena, afirman. Esa agrupación es muy distinta a la que fue creada en 2006: sus dirigentes han crecido, ocupado espacios de poder y desempeñan puestos de gestión de diverso nivel. Hoy se ubican en concejalías, diputaciones y senadurías provinciales y nacionales además de ministerios e intendencias. En casi 20 años de vida política, también hubo cambios al interior de la conducción. Junto a Máximo siguen Eduardo “Wado” de Pedro y Mariano Recalde, ambos senadores nacionales que ocuparon cargos como el Ministerio del Interior, la representación peronista en el Consejo de la Magistratura, o la presidencia de Aerolíneas Argentinas. Ambos tienen, hoy por hoy, buena relación con Kicillof. Wado, en septiembre como en octubre, compartió escenario con el gobernador, tanto en la victoria como la derrota. Esta semana se dejó trascender un supuesto alejamiento entre De Pedro y Kirchner, algo que fue desmentido desde las entrañas del despacho del senador: sigue siendo un hombre de confianza de Cristina y pasa tardes enteras en el departamento de Constitución. Si se mira la foto de hace dos décadas, en el escenario también aparece Mayra Mendoza. La dirigente quilmeña llegó a la intendencia de ese partido del sur del conurbano frustrando el intento reeleccionario de Martiniano Molina. Su gestión ha sido valorada por sus vecinos que la reeligieron en 2023 y que también le otorgaron cómodas victorias en las recientes elecciones de 2025. Mendoza tiene un perfil alto en lo discursivo. Es, de la decena de intendentes camporistas bonaerenses, la que más se hace notar en sus declaraciones. La relación con Kicillof incluye un aspecto con el que no tienen que lidiar Máximo, Wado y Recalde. Ella debe trabar relación con la gobernación también por cuestiones de gestión. Hace algunos años criticó a Kicillof por haber pedido “nuevas canciones” para el peronismo. Más cerca, fue dura con la decisión del desdoblamiento y, después de la derrota, fue la voz pública de la recriminación. Más recientemente, con motivo de la presentación del Presupuesto bonaerense, cuestionó que no se conociera cuál sería el monto del fondo destinado a las intendencias. Volviendo el tiempo atrás, hay otros nombres que fueron sinónimos de La Cámpora y que hoy están en otros lugares. José Otavis se trasladó a Corrientes, donde busca hacer terciar su figura en la vida política del PJ de esa provincia. Juan Cabandié abandonó esa agrupación hace varios años, fue ministro de Ambiente de Alberto Fernández y recientemente reapareció ante los medios con críticas al kirchnerismo. Sin embargo, el caso paradigmático es el de Andrés “Cuervo” Larroque: llegó a ser secretario general de la agrupación y hoy se encuentra totalmente distanciado de Máximo Kirchner. De hecho, hace pocas semanas, no descartó competir por la presidencia del PJ provincial que hoy detenta el hijo de la expresidenta. Larroque es, en la actualidad, ministro de la gestión Kicillof y comparte gabinete con sus excompañeros de militancia K: el titular de Salud, Nicolás Kreplak, Juan Martín Mena en Justicia y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Después de las elecciones corrió el rumor de que el gobernador depuraría, por pedido de los intendentes, su gabinete. Eso fue, en principio, descartado. La agrupación cuenta, además con una importante presencia legislativa. Hasta diciembre en Diputados y luego en el Senado está y estará Facundo Tignanelli, hombre de extrema confianza de Máximo Kirchner y una figura ascendente en una agrupación en la que milita desde hace más de una década. Junto a Teresa García, Tignanelli es un dirigente clave para entender los movimientos en la Legislatura. De él depende, en buena medida, la suerte del proyecto del Presupuesto bonaernese. Entre sus planes está construir una candidatura futura en La Matanza, tierra de Fernando Espinoza y de Verónica Magario, dos que hoy están enrolados en las filas de Kicillof. Máximo, por último, es quién ejerce mayor presión mediática. Casi todas sus apariciones públicas incluyen alguna referencia al exministro de Economía del gobierno de su madre. Cuando no son diferencias políticas, son de gestión, como la ocasión en la que le pidió a la gobernación que invierta en municipios como Quilmes. Del otro lado de la vereda, la construcción del gobernador es de más corta data y, en un principio, contó con el apoyo de la expresidenta. “En el primer mandato, Axel le preguntaba todo a Cristina, en el segundo ya no”, graficó un vocero camporista el distanciamiento al que aluden en sus críticas solapadas al inicio y explícitas luego. Junto al mandatario se encuentra Carlos “Carli” Bianco su principal asesor, quien había sido desplazado por presiones kirchenristas durante el primer mandato y luego fue reinstalado. Bianco es vocero y armador político del kicillofismo, y muchas veces ha respondido en nombre del gobernador a las críticas camporistas. Además de Larroque, otros dirigentes que supieron estar muy cerca de la expresidenta hoy se sienten cómodos y apoyan la conducción política del economista. Esa lista podría estar encabezada por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, otro enemistado con Máximo K. Pero si de intendentes se trata, el Movimiento Derecho al Futuro se sustenta en la firma de 50 intendentes bonaerenses. Ellos empujaron el desdoblamiento electoral y están muy interesados en “romper” definitivamente los lazos con el cristinismo. En su último comunicado, luego de las elecciones, dijeron sin medias tintas que Kicillof “será —sin dudas— protagonista de la reconstrucción de una esperanza para las mayorías". En ese sentido, están quienes sostienen que los intendentes serán quienes digan lo que el gobernador no pueda decir. Y se ocupen, en consecuencia, de manifestar los planteos más incómodos. El sucesor de Dardo Rocha, además, ha sumado su propia escuadra de nombres asociados a los derechos humanos. En sus actos se ve la presencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo o de hijos recuperados como el caso de Victoria Montenegro. A estos grupos se le debe sumar el nutrido grupo de dirigentes sindicales que apuestan a una renovación partidaria. La CGT renovó su cúpula esta semana, pero detrás de los tres nuevos secretarios generales están los nombres de Héctor Daher, Gerardo Martínez y Hugo Moyano. Ninguno de ellos fue un entusiasta defensor de CFK desde que se conoció su condena, los gestos fueron mínimos y nada hace pensar que eso cambie rotundamente. El escenario está planteado. Habrá que esperar para conocer que hacen otros sectores como el massismo y los movimientos sociales. Por ahora, el diálogo sigue. “Paciencia”, dicen. No se sabe hasta cuando habrá.