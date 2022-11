La acusación de corrupción al cartismo y el proyecto de un Yacyretá II: Arnoldo Wiens, precandidato a presidente de Paraguay

A excepción del período 2008-2013, el Partido Colorado ha sido la fuerza de los presidentes de Paraguay desde mitad de Siglo XX hasta la actualidad. El poder que detenta es tal que la elección interna que disputa el partido meses antes de las elecciones generales es considerada como el evento que adelanta quien ocupará funciones en el Palacio de los López, la "Casa Rosada" del país vecino.

Uno de los candidatos con mayores posibilidades triunfar en los comicios es el ex ministro de Obras, Arnoldo Wiens, quien fue elegido como el candidato a presidente del oficialismo para las elecciones de 2023, en reemplazo de Hugo Velázquez, quien anunció su renuncia de la vicepresidencia y a la postulación para la primera magistratura, luego de que el gobierno de Estados Unidos lo incluyera en su lista de ciudadanos paraguayos "significativamente corruptos".

Las primarias del oficialismo están previstas para el próximo 18 de diciembre, y enfrentarán a la fórmula de Fuerza Republicana con Honor Colorado, frente que responde a la figura del expresidente Horacio Cartes y que postula el ex ministro de Hacienda Santiago Peña. Los sondeos todavía no aseguran un resultado efectivo y la contienda electoral se recrudece al pasar de las semanas.

Paraguay transita por un camino de estabilidad económica en los últimos años. Al apelar a esa continuidad, uno de los principales enfoques de la campaña de Wiens ha sido la apelación al Cartismo como sinónimo de corrupción y corporativismo. En ese sentido, una de las últimas denuncias ha sido la acusación a Honor Colorado de reducir de 14 a 3 los lugares de votación en Argentina .

La judicialización por los 10.000 posibles votos de los electores habilitados en nuestro país da cuenta de lo cerrado que podría estar estas elecciones. Aun así, el candidato de Fuerza Republicana dice en diálogo con El Cronista que desde su búnker están "absolutamente seguros" que vencerán.

Entrevista con Arnoldo Wiens, precandidato a presidente de Paraguay

¿Podría explicar en qué se basa la denuncia y cómo prosiguió la causa a nivel judicial?

El Tribunal Electoral Partidario del Partido Colorado dio lugar a una nota de solicitud por parte del Movimiento Honor Colorado, del Cartismo, en el cual ellos solicitaban reducir de 14 a 3 locales electorales en Argentina. Casualmente, estos 3 locales electorales son las únicas seccionales donde ellos tienen inscriptos candidatos. Eso fue denunciado y la Justicia Electoral de Paraguay nos dio positiva la medida cautelar. El perjuicio de restringir ese proceso electoral a solo tres lugares es sustancial porque las personas tendrían que votar fuera de su jurisdicción, en algunos casos más de 200 kilómetros de su jurisdicción. Eso restringe totalmente la posibilidad de una libre participación y que el resultado electoral sea representativo.

¿Están estudiadas las preferencias electorales en esas 14 secciones? ¿Esta medida del Cartismo realmente favorece a que se concentre su favoritismo en estos tres centros donde presentan candidatos?

El hecho de que inscriban candidatos solamente en 3 de los 14 locales electorales ya es una demostración de que no tienen equipo y dirigencia suficiente. Están en inferioridad de condiciones, en orfandad de apoyo y esta medida obedece a tratar de que el resultado electoral no sea tan favorable como está siendo a nuestro movimiento, razón por la cual es una medida que busca una menor participación. Esto es muy importante para nosotros, hemos estado en Argentina y el apoyo que tenemos como movimiento en todas las seccionales de la Argentina es muy significativo. No quiero hablar de proporciones, pero el hecho de que estamos con 14 candidaturas inscriptas y que peleamos que se pueda elegir en todas las secciones electorales representa nuestra fuerza dirigencial.

¿Cómo podría explicar el nivel de conflictividad que existe en la interna del Partido Colorado?

El Partido Colorado es el mayor partido de la República del Paraguay, con más de 2.600.000 afiliados. Es un partido de masas, es un partido que tiene mucha vocación de poder y mística. Es normal que nuestras internas partidarias sean muy fuertes.

El precandidato a presidente de Paraguay, Arnoldo Wiens.

¿Y qué diferencias tienen estos dos modelos que se confrontan?

Enfrentamos dos modelos muy diferentes: el modelo que representa Santiago Peña con el liderazgo del expresidente Horacio Cartes, que ha sido denunciado como significativamente corrupto por Estados Unidos hace algunos meses atrás. Es un modelo que concentra el poder en un grupo empresarial pequeño y monopólico, que estando en el poder trataron de atropellar la institucionalidad de la República con un intento de enmienda inconstitucional a los efectos de permitir la reelección, que no está prevista en nuestra Constitución. Ellos han hecho subalternos algunos poderes del Estado a sus intereses comerciales y empresariales como el Ministerio Público y la Justicia, que permanentemente han sido instrumentadas por ese sector económico a los efectos de obtener impunidad. Es un modelo que no condice con nuestra doctrina del Partido Colorado, que es en primer lugar un partido de los obreros, de los trabajadores, de las clases sociales, de los campesinos, con una vocación de lucha por la justicia social, y ese es el modelo contrapuesto que presentamos.

El vicepresidente Hugo Velázquez, integrante de Fuerza Republicana, también tuvo acusaciones de corrupción, ¿cómo buscan diferenciarse del Cartismo para combatirla dados que desde su movimiento tienen estos antecedentes?

Es muy clara la diferencia [respecto al Cartismo]. Al ser declarado también el vicepresidente en la calificación por los Estados Unidos, inmediatamente procedió a renunciar a su precandidatura para no perjudicar las chances del movimiento y del Partido Colorado. Yo soy hoy el candidato a presidente por esa circunstancia. En el caso de Horacio Cartes, él mismo se aferra a su candidatura, él es el precandidato a conducir el Partido Colorado, se aferra de una forma desconsiderada. Nuestro actual vicepresidente se puso a disposición de la investigación, sin integrar hoy en día la junta electoral.

¿Qué continuidades plantea con la gestión de Mario Abdo Benítez y cuáles son las nuevas propuestas que busca implementar si asume el 2023?

El gobierno de Mario Abdo Benítez ha continuado la línea de estabilidad en la economía de nuestro país al establecer por ley el tope al déficit fiscal. No obstante, en mi gobierno voy a priorizar que esa macroeconomía estable pueda plasmarse y llegar a la microeconomía. Tenemos mucha inequidad social, hace falta mucha justicia social en nuestro país. Los sectores sociales necesitan un apoyo más fuerte de las instituciones del Estado, así como el campo, el pequeño productor y los pequeños y medianos emprendedores. El país mejoró su competitividad tanto por obras de gran infraestructura que nos conectan con otros países como en el avance del rubro agropecuario y eléctrico. En marzo del año que viene, por primera vez en su historia Paraguay va a tener la capacidad técnica y de distribución para retirar el 100% de su energía producida de su parte en Entidad Binacional Yacyretá como en Itaipú, es decir, Paraguay será un país soberano en el uso de su energía eléctrica. Uno de los ejes principales en mi gestión de gobierno será seguir eso con una mayor inversión a industrias y con ello generar mucha más mano de obra.

Arnoldo Wiens en una alocución para la campaña que impulsa el movimiento Fuerza Republicana.

¿Qué expectativas tienen sobre el resultado del 18 de diciembre?

Son muy favorables. Nosotros en el pasado fin de semana hemos terminado nuestro primer circuito por todos los departamentos de la Republica y la aceptación que tiene nuestro proyecto político es muy grande. Estamos absolutamente seguros de que vamos a tener una victoria el próximo 18 de diciembre.

¿Qué importancia le da al Mercosur? ¿Cree en su fortalecimiento o propugna por tratados de libre comercio unilaterales como lo hace Uruguay?

Para Paraguay sigue siendo el instrumento más importante de la región y esperamos que pueda fortalecer su eficiencia como instrumento de integración regional. El Mercosur nos vincula de una manera muy importante con nuestros vecinos más grandes, como lo son Brasil y Argentina. El plan FOCEM [Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur] le permitió a Paraguay desarrollar una serie de infraestructuras de gran importancia y esperamos que se pueda abrir el escenario para un FOCEM II que sería profundizar en el beneficio que tengan los países de menos población y de menor fortaleza económica como son Paraguay y Uruguay.

En una reunión reciente, Mario Abdo Benítez y Pedro Sánchez se mostraron a favor de impulsar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, así como Lula da Silva. ¿Usted también consideraría este pacto como estratégicamente necesario para Paraguay?

Así es. Precisamente correspondió la primera firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur en la presidencia pro tempore de Paraguay del Mercosur. Para nosotros es muy importante para que pueda ayudar a organizar los intereses económicos en nuestro país de forma ordenada con el otro bloque. Ojalá que podamos profundizar con esas esas relaciones y tengamos los beneficios económicos que se trasladarán a nuestra balanza comercial también.

Y en cuanto a la relación específica con Argentina, ¿hay algún plan o programa específico que buscan consolidar y generar de manera conjunta?

Independientemente del resultado electoral, tanto de Paraguay como en Argentina el año que viene, Argentina siempre será un aliado estratégico. En mi rol como ministro de Obras Públicas he debatido con las principales autoridades de Argentina sobre la importancia de fortalecer nuestra relación. Estamos debatiendo el avance de la construcción del puente entre Pilar y Puerto Cano y debatimos construir un nuevo y mejor puente sobre el Río Pilcomayo. Nos preocupa mucho como país la cuestión de la navegabilidad en el Río Paraná para acceder a los mercados. Además, Paraguay está en un proceso en un proceso de mucha de inversión en el uso de su generación de energía eléctrica, por eso tenemos que debatir en la instalación de otra hidroeléctrica apenas se integre el nuevo gobierno de Argentina.

¿En dónde se emplazaría?

La hidroeléctrica estaría sobre el Río Paraná, aunque hay varios proyectos. Uno que está debajo de la presa de Yacyretá (Itatí-Itacorá) que sería el proyecto que ayudaría no solo con otra planta a generar energía, sino que permitiría añadir aproximadamente diez turbinas más a Yacyretá. El otro proyecto que tenemos con Argentina es [el Proyecto Hidroeléctrico] Corpus, que queda río arriba de la ciudad de Encarnación y de Posadas. Ambos proyectos están sujetos a las negociaciones futuras con Argentina.