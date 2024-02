Juicio por YPF: debuta la estrategia legal de Milei en un día clave para la condena por u$s 16.000 millones

El Gobierno dará un importante paso en la causa por la expropiación de YPF: este jueves presentará los documentos de apelación del fallo ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, en la causa que obliga al país a pagar u$s 16 mil millones, por la nacionalización de la petrolera en 2012.

Será la primera estrategia judicial que expondrá Argentina durante presidencia de Javier Milei , y se espera que busque bajar la millonaria condena.

En septiembre pasado, la jueza Loretta Preska, a cargo de la corte del Distrito sur de Manhattan, definió que Argentina deberá pagar un resarcimiento de u$s 16 mil millones a Burford Capital y Eton Park, debido a que en la expropiación compró el 51% de las acciones a la española Repsol, sin realizar una oferta pública al resto de los accionistas, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993, durante la privatización de la petrolera.

Loretta Preska, la jueza que decide en el caso contra Argentina

En octubre, Argentina notificó a la justicia de Nueva York su decisión de apelar el fallo de primera instancia. Tenía plazo hasta el 30 de enero. En diciembre, con el cambio de gobierno, la Procuración del Tesoro de la Nación, hoy a cargo de Rodolfo Barra, solicitó posponer la fecha para presentar los documentos de apelación. El argumento fue que necesitaban ponerse al día sobre el recurso judicial e instar a los abogados.

La jueza lo aceptó y definió que el nuevo plazo para presentar el escrito de apelación fuera el 22 de febrero.

Qué pasará este jueves en Nueva York

Según pudo averiguar este diario de fuentes que siguen de cerca la causa, en esta instancia se espera que se elijan los argumentos que se consideran más convincentes de los que ya fueron presentados a la causa, durante la primera instancia. Los principales se pueden dividir en tres: jurisdiccional, de derecho público o de derecho privado.

El jurisdiccional tiene que ver con que Argentina solicita que la disputa no debería tratarse en Estados Unidos, sino resolverse acá, por ser cuestiones de derecho societario argentino. En cuanto al argumento de derecho público, se discute la potestad que tiene Argentina para expropiar y compensar a los damnificados, como una facultad del Estado de rango constitucional, por razones de utilidad pública . Luego, el derecho privado tiene que ver con los derechos de los accionistas.

Pero al mismo tiempo en que Argentina podría buscar la estrategia para obtener la razón de fondo y ganar el juicio, también se espera que en el caso de perderlo, decida presentar motivos por los cuales pueda reducir la condena y pagar menos. De hecho, el monto de los u$s 16 mil millones es el más elevado de todos los posibles cálculos que se podrían haber tomado, según la fecha que se eligió para la intervención, la expropiación tras la ley o el efectivo control de la empresa.

Este análisis lo realizó Darío Epstein, director de Research For Traders y un experto financiero cercano a Milei. "Cuando expropiaron YPF, la empresa valía unos u$s 10 mil millones. Un 29% de los accionistas hace juicio por incumplimiento de la ley. La justicia de USA falla en contra y fija un monto de u$s16 mil millones. Esto no guarda relación con el potencial perjuicio de los accionistas por u$s 2900 millones", escribió en X.

La pelea por los u$s 16.000 millones

En la misma línea, Sebastián Maril, de Latam Advisors, opinó que la posición argentina mostrará "cierta aceptación de que perdió el caso", pero que "seguirá peleando por el monto" de la sentencia.

"Se van a apelar todos los fallos de Preska. Eso no lo dudo que Argentina lo vaya a hacer. Pero van a poner mucho énfasis en pelear los u$s 16.000 millones que la jueza puso como multa por haber expropiado incorrectamente YPF. El país va a intentar reducir ese monto", explicó el abogado, que siguió de cerca la causa, en declaraciones a CNN Radio.

Lo que viene

Mientras tanto, el mes que viene, también habrá otra fecha clave. El 25 de marzo, los demandantes, quienes en octubre tras la apelación del gobierno rechazaron que YPF sea excluida del caso, ahora presentarán los argumentos de apelación para que la petrolera vuelva a estar en la causa.

Maril estimó que el fallo de la Corte de Apelaciones se daría entre septiembre y diciembre de este año. Sino, quedarán instancias de apelación, en el segundo circuito de Nueva York, o finalmente en la Corte Suprema estadounidense.

Lo que no tiene fecha pero que ya puede empezar a ocurrir es el comienzo de embargos por parte de los demandantes a bienes argentinos.

De hecho, esta semana el fondo Bainbridge solicitó audiencia con la jueza Preska para "destrabar el discovery de activos embargables que el Estado posee en el Banco Central", informó Marill. Ocurre porque Bainbridge dice que "Argentina no ha cooperado de manera apropiada en la presentación de la información requerida".