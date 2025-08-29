Jubilados PAMI: cuáles son las únicas credenciales válidas para atenderse en clínicas y sanatorios

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó cuáles son las credenciales válidas para que los jubilados y pensionados pueden utilizar en agosto 2025 para realizar trámites, validar turnos médicos y retirar medicamentos.

Pese a que los afiliados cuentan con distintos requisitos como los anteojos y los remedios gratis, también deberán estar atentos a una nueva modalidad de estafa que busca asaltar a los adultos mayores de esta obra social.

¿Qué es la credencial de PAMI y para qué sirve?

La credencial de PAMI es el documento que identifica al afiliado y le permite acceder a prestaciones médicas, estudios, recetas electrónicas, medicamentos gratuitos o con descuento, así como subsidios y servicios sociales.

Actualmente, todas las credenciales válidas cuentan con código QR, requisito indispensable para ser reconocidas en farmacias, consultorios y centros de atención.

PAMI indicó que las credenciales válidas cuentan con un código QR.

¿Cuáles son las credenciales válidas de PAMI para septiembre?

El organismo confirmó que actualmente están habilitados cuatro formatos de credenciales oficiales:

Credencial Digital : está disponible en la app Mi PAMI y se activa con DNI o número de trámite. Se utiliza desde el celular en farmacias y consultorios.

: está disponible en la app Mi PAMI y se activa con DNI o número de trámite. Se utiliza desde el celular en farmacias y consultorios. Credencial Provisoria con QR : se descarga en PDF desde la página oficial de PAMI. Tiene validez temporal para todas las gestiones.

: se descarga en PDF desde la página oficial de PAMI. Tiene validez temporal para todas las gestiones. Ticket de Credencial Provisoria: se obtiene en terminales de autogestión en las UGL. Incluye QR y es útil para quienes no utilizan celular o internet.

se obtiene en terminales de autogestión en las UGL. Incluye QR y es útil para quienes no utilizan celular o internet. Credencial Plástica (última versión con QR): aunque ya no se entrega, sigue siendo válida para trámites y consultas.



¿Cuáles son las credenciales que ya no son válidas?

Según informó el organismo, quedaron sin efecto las siguientes versiones de las credenciales:

Credencial provisoria sin QR.

Credencial anterior (sin código QR actualizado).

Los afiliados que aún tengan estos formatos deben generar una nueva credencial desde la app Mi PAMI o descargar la versión provisoria con QR desde la web oficial.

PAMI advirtió también por una estafa conocida como credencial de los 3 colores.

¿Cómo es la estafa a los jubilados PAMI de la "credencial de 3 colores"?

En las últimas semanas, PAMI advirtió sobre un robo digital que afecta a jubilados y pensionados. Se trata de la supuesta "credencial de 3 colores", un carnet que no existe dentro del sistema oficial .

Los estafadores suelen comunicarse por teléfono o WhatsApp y ofrecen esta credencial falsa a cambio de datos personales, bancarios o claves de seguridad.

PAMI recordó que nunca solicita datos sensibles por teléfono y que todos los trámites deben hacerse únicamente en la app Mi PAMI, en el sitio web oficial en este enlace o en las Unidades de Gestión Local (UGL).