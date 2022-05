Juan Schiaretti reclamó el fin de los subsidios en el AMBA y el déficit de las empresas públicas

Subido a la pelea nacional, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, apuntó contra la Casa Rosada por tener, a su juicio, una perspectiva poco federal, y reclamó que se equiparen las transferencias entre provincias y se dejen sin efectos las distorsiones que abaratan el costo de vida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en comparación con el Interior.

Durante un almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea, y tras compartir la comida con su flamante director, Carlos Melconian, el mandatario provincial exigió una equiparación en los subsidios al transporte. También, reclamó que el Poder Ejecutivo deje de subsidiar la tarifa eléctrica en esta región.

¿En qué cabeza cabe que el 85% de los $ 189.000 millones de subsidios al transporte distribuidos en 2021 se queden en el AMBA., y solo el 15% vaya al Interior del país?", planteó el cordobés.

"¿Por qué, si cada provincia se debe hacer cargo de la distribución de la energía eléctrica, el Gobierno nacional dio marcha atrás con el regreso de Edenor y Edesur a la jurisdicción de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires?", retrucó, en medio de aplausos del auditorio. Al respecto, también se quejó por los pasivos superiores a $ 200.000 millones que estas compañías, a marzo del corriente año, mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

El dirigente del peronismo mediterráneo, enfrentado al kirchnerismo y distante del Frente de Todos, también cargó contra AySA, la compañía de propiedad nacional que realiza las obras de saneamiento en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y conduce Malena Galmarini.

"A AySA la pagamos entre todos los argentinos, y eso que el año pasado recibió la friolera de $ 109.000 millones", lanzó desde el atril. "Acá, en Córdoba, un acueducto entre Corona y San Francisco lo pagamos nosotros", contrapuso.

Finalmente, "el Gringo" Schiaretti apuntó contra la petrolera estatal, YPF. "¿Por qué la nafta o el GNC es más barata en el Conurbano que acá? Queremos que se deje de vender el combustible más barato allá que acá", se quejó.

El gobernador de Córdoba dejó así plasmado su deseo de que el Congreso avance en un proyecto de ley impulsado por su bancada para que haya una "ley de subsidio equitativo al transporte", y reclamó que las compañías eléctricas y de agua y saneamiento dejen la órbita nacional.

El flamante presidente de Ieral, Carlos Melconian, con el gobernador Juan Schiaretti.

Schiaretti, polemista

Durante una extensa presentación, Schiaretti hizo un repaso de la situación financiera de la provincia, que dijo tener un resultado operativo primario de u$s 516 millones, siendo "la provincia con menos empleados públicos cada 1000 habitantes" y "la tasa de ingresos brutos promedio más baja de la Argentina".

Schiaretti subrayó un plan plurianual de obras valuado en u$s 7206 millones, entre los que destacan corredores viales y gasoductos, y cargó contra las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández por demorar la conexión de la producción de Vaca Muerta.

"Resulta difícil entender cómo el Estado nacional hace seis años no consigue hacer ese gasoducto de 600 kilómetros, que nos permitiría ahorrar u$s 5000 millones anuales de la balanza comercial", opinó. "No lo hizo ni el Gobierno anterior ni este, que solo licitó los caños, pero no la obra", dijo el cordobés.

De cara a la comunidad inversora, Schiaretti habló de los perfiles de vencimiento de la deuda pública y aseguró que los pasivos de la provincia llegaron en abril a u$s 2564 millones, representando alrededor del 8% del producto provincial. "La deuda no resulta en ningún problema para la provincia, y nuestra expectativa, cuando terminemos 2023, es tenerla por debajo de los u$s 2300 millones", aseguró.