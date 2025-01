Jorge Macri anunció cambios en el transporte público porteño

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presenta este miércoles el "Sistema Integrado de Movilidad Urbana". El programa comprende la compra de 214 vagones de subte, la implementación del servicio de buses y trambuses eléctricos, la modernización de las 31 líneas de colectivos y el reordenamiento del tránsito .

Entre los cambios que encara el distrito en materia de movilidad, desde la administración porteña informaron una modificación también en materia administrativa. Desde ahora, el Ministerio de Infraestructura pasará a llamarse "de Movilidad", y gestionará este nuevo sistema.

Los cambios en movilidad pública en CABA

"En 2007 no había Metrobús, no existía esta línea de subte (H), no había centro de transbordo. Hemos hecho mucho pero no nos conformamos con eso", expresó Macri.

Esto implica el rediseño de la circulación que integran las 31 líneas de Colectivos de la Ciudad, las autopistas, los 311 kilómetros de ciclovías, los 17 mil taxis de la flota porteña; el Metrobus, Premetro y Subte.

"Queremos responder mejor a los porteños y a las millones de personas que ingresan todos los días", agregó.

"Moverse tiene que ser una experiencia más cómoda, segura y rápida, con un servicio de transporte moderno, eficiente y sustentable en un tránsito ordenado y con infraestructura de primer nivel", expresaron desde la administración porteña.

"No gastamos recursos innecesarios", expresó el jefe de Gobierno. "Buenos Aires se mueve, los vecinos se mueven y la Ciudad se mueve hacia adelante. Venimos haciendo un gran esfuerzo por ordenar muchos aspectos. Pero probablemente este sea uno de los primeros anuncios que empiezan a delinear la ciudad del futuro", remarcó Macri.

"La inversión más importante": comprarán 214 nuevos vagones

"Compra y renovación de 214 nuevos coches para la línea B, de manera completa, la A y la C ", en una compra que estiman en u$s 270 millones. Se espera que entre 2026 y 2027 termine este plan.

Beneficia a 735 mil pasajeros por día, según las estadísticas. Además, informaron que hay 21 obras de infraestructura y modernización de estaciones: siete están terminadas, cuatro en curso (Scalabrini Ortiz y Palermo, de la línea D; Pueyrredón, de la B; y Lima, de la A) y 10 para este año.

"El sistema multipago terminó con el monopolio del Estado", destacó en cuanto a la forma de pago.

El Premetro, por su parte, se amplía para conectar las cabeceras "Centro Cívico Lugano" y "General Savio": baja hasta un 50% los tiempos de viaje. "La inversión fue muy baja, simplemente se buscó la eficiencia del sistema", sostuvo el jefe de Gobierno.

Transición energética en CABA

Entre los anuncios, también se informó que en mayo empezará a funcionar la primera línea de colectivos eléctricos . Unirá Plaza San Martín con Parque Lezama. Transportarán a alrededor de 500.000 personas por año y será una solución para las calles del Microcentro y el Casco Histórico.

Habrá trambuses, vehículos también eléctricos y de mayor capacidad, que conectarán desde Congreso y Cabildo, vía Ciudad Universitaria y Aeroparque, con Retiro.

"Los colectivos eléctricos nuevos, que no vibran, que no hacen ruido y son aptos para convivir con nuestro patrimonio histórico vienen a resolver algo: esa parte de la Ciudad se había quedado sin transporte público", aseguró en relación con el traslado de esas líneas al Metrobús.

Cambios en el tránsito

Los anuncios también incluyeron novedades en cuanto al tránsito general en el distrito: