Jorge Macri dijo que escuchó el mensaje de las urnas: "No hay más excusas"

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, encabezó una reunión de Gabinete Ampliado en el que analizó las nuevas medidas adoptadas por su gestión a la luz del reciente resultado electoral legislativo porteño y afirmó que el "mensaje" fue escuchado y que se va a "ordenar, reformar y modernizar lo que haga falta".

Acompañado por la vicejefa del Gobierno porteño, Clara Muzzio, el alcalde estimó que la campaña "se nacionalizó" y se alejó del "eje local", lo que le impidió al PRO "conectar con el vecino como históricamente lo supo hacer" ese partido.

"Acabamos de atravesar una derrota electoral y cuando eso ocurre, confluyen varios factores que tenemos que asumir con humildad y responsabilidad", explicó Jorge Macri en el auditorio de Belgrano.

" Escuchamos el mensaje de los vecinos. Para nosotros empieza una nueva etapa. Vamos a ordenar, reformar y modernizar lo que haga falta para estar más cerca y cuidar mejor. Para esto vinimos ", afirmó el jefe de Gobierno y dijo estar "convencido" de enfrentar "un nuevo punto de partida".

"Defendamos lo que vale la pena sostener. Y no dudemos en cambiar lo que no funciona", subrayó. "Ese fue siempre el espíritu del PRO. No especulamos, actuamos. Y cuando hace falta cambiar, cambiamos. Eso también es hacer", dijo Macri explicó los cinco ejes estratégicos que tendrá su gestión.

En los próximos dos años y medio se hará hincapié en: Orden público, seguridad y limpieza; Salud, educación, desarrollo humano y discapacidad; Movilidad; Cultura, deporte y turismo como motores de identidad, comunidad y trabajo; y Reforma y simplificación del Estado.

"Una gestión más abierta es con los vecinos", consideró Jorge Macri, y agregó que "reafirmar el orden es, en primer lugar, una decisión política. Y la vamos a tomar".

"Somos el gobierno con una de las mayores inversiones en salud y educación", indicó. Y en el mismo sentido, sostuvo: "Vamos a seguir transformando la educación para que sea una verdadera herramienta que genere más oportunidades".

El Jefe de Gobierno planteó que la Ciudad necesita un sistema de transporte ágil, eficiente y que esté bien conectado. Y resaltó la importancia de seguir apostando por la cultura, el turismo y el deporte.

Y sobre la modernización del Estado porteño, destacó: "Buenos Aires necesita un Estado en reforma permanente, más eficiente, menos burocrático, más liviano. No hay reforma sin incomodidad, pero el costo de no cambiar es mucho más alto".

Por eso, les pidió a sus funcionarios el máximo esfuerzo y compromiso para identificar cada trámite y procedimiento que deba ser reducido, simplificado o eliminado.

"No hay más excusas. Los porteños nos pidieron cambiar", insistió. Para concluir, sostuvo: "Este es el arranque de la etapa más importante de nuestra gestión. Estamos ante una oportunidad histórica". Y agregó: "Es el momento de levantar la cabeza y recuperar ese fuego que nos hizo elegir este camino. Militemos la gestión con orgullo y pasión. Vamos a poner a Buenos Aires donde tiene que estar."