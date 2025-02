Javier Milei: "En un gobierno fascista la marcha del sábado no habría tenido lugar"

En una entrevista concedida al periodista Esteban Trebuq en La Nación Más, el presidente Javier Milei abordó las reacciones generadas por su reciente discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, particularmente las críticas y movilizaciones que surgieron desde sectores del movimiento LGTBI+ y organizaciones de izquierda. Milei defendió su postura y rechazó las acusaciones de homofobia, argumentando que sus declaraciones fueron malinterpretadas y distorsionadas por sus detractores.

Sobre la marcha antifascista convocada el pasado sábado en respuesta a sus dichos en Davos, Milei señaló que las críticas en su contra se basaron en una "falacia del hombre de paja". "Esto de que, ¿cómo opera la izquierda? O sea, dicen que vos dijiste, y a partir de eso te critican, porque es la crítica que les queda cómoda", afirmó el mandatario. Según Milei, esta estrategia demuestra una "declaración de inferioridad alarmante", ya que, en su opinión, sus críticos necesitan "mentir sobre el argumento" para atacarlo.

El Presidente también cuestionó la etiqueta de "fascista" que le fue atribuida por los manifestantes. "En un gobierno fascista, una marcha de estas no tendría lugar".

Milei insistió en que su ideología liberal es incompatible con el fascismo, y recordó que el nacionalsocialismo y el fascismo histórico fueron, en su visión, movimientos de izquierda. "El propio Mussolini decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, y nada contra el Estado".

Milei definió su postura política como un "liberalismo" basado en "el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad". En este sentido, criticó a quienes lo acusan de homofobia, argumentando que sus detractores operan desde una lógica colectivista, mientras que él defiende al individuo. "Ellos trabajan sobre una definición colectiva. Por eso son colectivistas. Sin embargo, yo trabajo con un sujeto que es el individuo. O sea que no tengo ningún punto en común", afirmó.

Qué dijo Milei sobre las acusaciones de homofobia

Respecto a las acusaciones de homofobia, Milei se mostró enfático en rechazarlas. "A ver, yo digo esto, lo he dicho muchas veces. La pregunta es, supongamos lo siguiente: suponete que vos estuvieras en una relación homosexual. ¿En qué me afectás? En nada. ¿En qué afectás mi derecho a la vida? En nada. ¿En qué afectás a mi propiedad? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir. Hacé lo que quieras", declaró.

No obstante, Milei aclaró que su crítica no se dirige a las preferencias sexuales o identidades de género, sino al uso del Estado para imponer ideologías. "A mí lo que me molesta solamente es que quieras usar el Estado para imponer cosas. Básicamente ese es el problema. Es el punto central que yo ataco en Davos cuando ataco al wokeismo", explicó.

El mandatario definió al "wokeismo" como una corriente que busca imponer una agenda ideológica a través de mecanismos estatales, algo que, según él, va en contra de los principios liberales. "El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo", reiteró, subrayando que su oposición no es hacia las personas, sino hacia lo que considera una intromisión indebida del Estado en la vida individual.

En el desarrollo de la entrevista el Presidente amplió su crítica hacia lo que denominó "agendas ideológicas", centrándose en el ecologismo y la ideología de género. El mandatario argumentó que estas corrientes, en su opinión, buscan imponerse a través del Estado y generan conflictos que atentan contra la libertad individual y el mérito.

Respecto al ecologismo y la agenda del cambio climático, Milei expresó su escepticismo y la vinculó con otras políticas que consideró problemáticas. "Cuando vos presentás la evidencia empírica, te dicen que sos un terraplanista. Pero lo peor de todo es que detrás de esa agenda está la agenda asesina del aborto, o la confrontación entre los pueblos originarios y los europeos", afirmó. Para el presidente, estas agendas forman parte de un entramado ideológico que busca imponer visiones particulares desde el poder estatal.

En cuanto a la ideología de género, Milei reiteró su postura crítica y la asoció con consecuencias extremas que, según él, pueden derivar en abusos. "La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, son pedófilos", sostuvo. El mandatario ejemplificó su argumento con casos concretos, como el de un hombre que se autopercibe mujer y compite en deportes femeninos. "Vos tenés un hombre que se autopercibe mujer, y si se sube a un ring de boxeo, le revienta trompadas a las mujeres. De hecho, la boxeadora italiana, que es amiga de Georgia Meloni, contó que en una pelea le sacudió toda la carrocería. Si se quedaba, la mataba", relató.

Milei también mencionó el caso de un hombre que, al autopercibirse mujer, fue enviado a una cárcel de mujeres y cometió abusos. "Se violó a un montón de mujeres y embarazó a una. ¿A vos te parece bien eso?", cuestionó. El Presidente criticó duramente la existencia de centros de hormonización, especialmente cuando se trata de menores de edad. "En la provincia de Buenos Aires hay 240 centros de hormonización. A mí me parece un horror. ¿Te parece que una criatura esté en condiciones de saber si quiere cambiar su género? Amputarle los genitales a un menor es irreversible, y va a tener que vivir hormonizado toda su vida", afirmó.





En otro momento de la entrevista, Milei se refirió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó de "cabotaje" y minimizó su influencia. "Cristina existe en Argentina, nada más. Nadie reconoce a Néstor como un líder de nada", afirmó. El presidente dejó en claro que no le importan las opiniones de los políticos tradicionales, a quienes consideró fuera de sintonía con los desafíos actuales. "Son todos de chiquitajes, todos cabotajes. Ni siquiera entienden que fui a discutir a Davos", sostuvo