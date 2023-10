Tras la imputación por presunto lavado, cómo siguen las causas contra el exfuncionario

El fiscal Sergio Mola pidió que se investigue por presunto lavado de dinero al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, a la vez que requirió que se inhiban sus bienes. Las medidas solicitadas por la Justicia también alcanzaron a Sofía Clérici, la modelo que viralizó el viaje en yate en Marbella.

Mola pidió en su dictamen las declaraciones juradas de Insaurralde y requirió información sobre sus ingresos y egresos, así como los recibos de su sueldo. También solicitó que se aparte de la causa al juez federal Federico Villena-en quién recayó la denuncia de Marano- por presunta vinculación con el imputado. Los fundamentos de la solicitud se basan también en que Liana Toledo, primera esposa de Insaurralde, trabaja en el juzgado dónde se tramita la causa.



El millonario viaje del intendente en licencia de Lomas de Zamora, Martin Insaurralde en plena campaña, y previo al debate presidencial, sacudió el tablero político y puso en jaque al oficialismo.

Las fotos no sólo repercutieron en su carrera política, sino que también desencadenaron un efecto domino: el ex jefe de gabinete bonaerense tiene acumuladas ocho denuncias, algunas lograron alcanzar a su exesposa la modelo y presentadora, Jesica Cirio.



Las denuncias fueron presentadas por dirigentes de la oposición, partidos políticos y personas particulares, y vinculan al exfuncionario a delitos por enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de dinero. Las causas- que son tratadas en los juzgados de Lomas de Zamora y La Plata- abrieron una disputa entre la justicia provincial y federal.

Por las funciones que desempeñaba en ambos cargos, las denuncias podrían ser tramitadas en ambos distritos, y de no resolverse el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema.





Una por una, todas las causas

Por enriquecimiento ilícito el exfuncionario acumula varias denuncias, y dos detonantes. La primera fue presentada en el Juzgado provincial de La Plata por el abogado Enrique Guillermo Avogadro a raíz de la editorial realizada por el periodista Carlos Pagni, en la cual refería que tras el divorcio Cirio le reclamaba al dirigente u$s 50 millones, acuerdo que finalmente se habría cerrado en la mitad.

Por otra parte, el escándalo del yate generó que varios dirigentes de Juntos por el Cambio se sublevaran. Entre las causas están las iniciadas por el diputado Ricardo López Murphy, y la candidata a senadora María Eugenia Talerico, que cayeron en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo de Ernesto Kreplak. Por otro lado, Graciela Ocaña inició su causa en la Fiscalía General de La Plata.

Denuncié a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito. Basta de corruptos en el poder. Con @PatoBullrich vamos a ordenar las administraciones públicas en base a transparencia y gestión. pic.twitter.com/JLq3kLAhBs — Graciela Ocaña (@gracielaocana) October 2, 2023

Otros denunciantes fueron los abogados Gabriel Marano y Santiago Dupuy de Lome. El primero denunció a Clerici por encubrimiento. Marano es, además, uno de los representantes de Gastón Carrizo, imputado por el atentado contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La modelo habría manifestado que el yate "era prestado", y que sus lujosas pertenencias no eran regalo de Insaurralde.

Por su parte, el pedido a la Justicia realizado por Santiago Dupuy de Lome apuntó a ambos implicados y a Cirio por enriquecimiento ilícito. La causa recayó en el juzgado de Ercolini. Sin embargo esta no es la única denuncia presentada en el juzgado de Comodoro Py, por los mismos motivos ya que allí también se tramita la realizada por el diputado José Luis Espert. Ambas causas fueron delegadas por el juez, al fiscal Eduardo Taiano.



Primeras reacciones en el oficialismo

Luego de la aceptación de Axel Kicillof, y el pedido de Sergio Massa a la renuncia de Insaurralde, las cúpulas de Unión por la Patria más comprometidas expresaron su conformidad con las decisiones tomadas y el accionar eficiente de los respectivos dirigentes políticos.

El jefe de gabinete y candidato a Vicepresidente de UP, Agustín Rossi se mostró muy crítico ante la situación y expresó que el intendente en licencia no representa al partido. "Una acción de esas características no es representativa de los miles de dirigentes a lo largo y ancho del país. Ni hablar de los miles de militantes que se deben haber sentido ofendidos" , expresó Rossi en declaraciones radiales.

En esa misma línea, el candidato diferenció el accionar que tuvieron los dirigentes por sobre la tratativa que tuvo Juntos por el Cambio por el caso de Fernando Niembro en 2015. El entonces candidato a primer diputado bonaerense estuvo vinculado a "defraudación" en perjuicio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante contratos publicitarios. "Nosotros tomamos una decisión en cuatro horas, diferenciándonos de cualquiera otra situación", subrayó Rossi trazando un paralelismo entre ambos hechos.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés 'Cuervo' Larroque, refirió que tras el alejamiento de Martín Insaurralde del gobierno provincial, hay que "avanzar y mirar hacia adelante" y llamó a "consolidar la gestión y el vínculo con la sociedad" de cara a las elecciones generales.

El dirigente también destacó la "rápida resolución" sobre el conflicto. En ese marco destaco la importancia de "cuidar nuestras ideas y nuestra doctrina, que es el peronismo", y recalcó que el actual gobierno "defiende al Estado y a un mejor Estado".

El ministro de salud bonaerense, Nicolas Kreplak fue otro de los dirigentes que se expresó sobre los hechos. "Kicillof tomó una medida rápida. Los esfuerzos que tenemos que llevar todos no pasan solo por ganar las elecciones. Tenemos que construir un proyecto político emancipador" , puntualizó en una entrevista radial.

Por su parte, el Presidente Alberto Fernández dijo hoy que la situación "salpica y lastima a mucha gente honesta y correcta, que tiene una vida austera".





Las cifras que no coinciden con las lujosas vacaciones

En la última declaración jurada, que fue en agosto del año pasado, el ex jefe de los ministros bonaerenses afirmó que no poseía dólares ni euros, y que tenía un saldo de algo más de $ 600.000 depositados en el banco. Además el exfuncionario declaraba que percibía un ingreso mensual de poco más de un millón de pesos. También especificaba que su sueldo como intendente de Lomas de Zamora ascendía a más de $ 2,5 millones.

Por otro lado, "Bandido", el exclusivo yate portugués que se viralizó en las historias de Sofia Clerici, tiene un costo de más de 11.000 euros por día. La página Marbella Boat Charter, que se dedica a alquiler este tipo de embarcaciones, detalla en el sitio que rentar un yate así durante cuatro horas cuesta 5.250 euros; mientras que las seis horas salen 6.825 y ocho horas tienen un valor de 8.400.