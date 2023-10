Ingresos de las provincias: cuánto entró por IVA y Ganancias a la coparticipación

Los anuncios por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, de elevar del piso del impuesto a las Ganancias -y el posterior envió del proyecto al Congreso- junto con el programa "Compre sin IVA" generaron alertas en las provincias en cuanto los efectos sobre la coparticipación.



La hipótesis es que las medidas por parte del candidato de presidente de Unión por la Patria (UP) generarían una baja en la recaudación del estado nacional y por ende en los recursos que se distribuyen a los gobiernos subnacionales.

El gobernador de Córdoba y competidor del partido Hacemos, Juan Schiaretti fue el primero en oponerse por los costos tendrían las decisiones del titular de Hacienda. "Las provincias ponen el grueso de lo que deja de recaudar este impuesto. Córdoba pone $ 50 mil millones. Massa se hace el papá Noel con dinero que no es de él", sostuvo.



Sin embargo, un informe expuso que la medida de elevación del piso mínimo no imponible seguiría la tendencia a la baja en la recaudación, que hasta ahora no impactó sobre la coparticipación. ¿Cómo se compensó?

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) planteó que la tendencia a la baja en la recaudación existe desde el primer mes de 2023 y no impactó sobre la coparticipación. De esta forma, no habría un cambio en particular por la medida de elevación del piso mínimo no imponible, según los economistas, aunque el impacto fiscal será mayor. Por lo que el Gobierno busca compensarlo con anticipos a empresas.

A pesar de que Ganancias es coparticipable y que durante los primeros 8 meses del año los ingresos por el impuesto cayeron , en septiembre todas las provincias recibieron incrementos reales por coparticipación, con un promedio del 2,8%.

Así, las consecuencias de medidas, con el fin de eximir del pago del impuesto a 890.000 trabajadores en diciembre, continuarán en línea de los primeros meses de 2023: donde en enero la recaudación de Ganancias inicio un sendero descendente con 0,8% que se pronuncia hasta llegar al 21,1% en septiembre.

Que no haya impactado en las transferencias a las provincias, en parte, se explica por lo que sucedió con el IVA (89% se destina a coparticipación). El septiembre, los ingresos por el impuesto aumentaron en un 21,5% en términos interanuales reales.

"En los primeros ocho meses del año, el resultado también había sido positivo", afirmaron en el informe. Y agregaron: "Da cuenta de cierto sostenimiento del nivel de actividad y del consumo en estos meses, sumado a un posible aumento en la formalización de los comercios".

Si bien, el programa "Compre Sin IVA", de devolución del 21% con un tope de $ 18.000 para el universo estimado de más de 9 millones de personas, implicará a priori una baja en la recaudación, el Gobierno espera que los reintegros actúen como un estímulo al consumo y a la utilización de mecanismos de pago formales, que compensen las perdidas.

En las últimas horas, se conoció que, a tres semanas del inicio, más de 5 millones de personas ya fueron beneficiarias del programa, lo que implicó una devolución de $36.840 millones, una cifra que viene en aumento desde el 18 de septiembre y que se espera que continúe.