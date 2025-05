Inflación de mayo: la cifra que proyecta un destacado analista e ilusiona a Milei

Luego de que el INDEC anunciara que la inflación de abril se ubicó en 2,8%, registrando una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto a marzo, el Gobierno se entusiasma con profundizar la baja en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En ese sentido, el economista Fernando Marull proyectó que el IPC de mayo podría perforar el 2%, producto de algunos sectores en los que se observaron variaciones muy bajas.

"No me sorprendería si da 1,9%. Alimentos vino muy bajo, está la deflación de Naftas y precios regulados estaba abajo del 2%", enumeró en diálogo con CNN Radio.

En enero de este año, la inflación alcanzó su nivel más bajo (2,2%) desde julio del 2020, pero aún la administración de Javier Milei no logró romper la barrera del 2%.

" Tuvimos un mal marzo, abril será mejor y a mitad de año la inflación va a buscar perforar el 1% ", proyectó el presidente en una entrevista radial, en un contexto donde el Ejecutivo recién había oficializado el levantamiento del cepo y la implementación de un nuevo régimen de flotación para el dólar.

Por su parte, el socio de FMyA sostuvo que "si al plan económico le va a bien y se logra bajar la inflación por debajo del 10% (anual), imaginate". Asimismo, recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que en 2027 el IPC será del 7,5%.

Por qué no es urgente que el Banco Central acumule reservas, según Marull

Teniendo en cuenta que el Gobierno tiene que cumplir una meta de acumulación de reservas , según detallan los lineamientos del acuerdo con el FMI, Marull llevó calma y aseguró que no es una necesidad a corto plazo.

" Me parece que es más relevante anclar el tipo de cambio, abrir mercados y bajar la inflación . Ya tendrás tiempo para acumular reservas. Si vos querés comprar reservas para pagar deuda, que es lo que viene haciendo Argentina hace cuatro años, si a vos te refinancian es lo mismo que compres u$s 1.000 millones o vendas u$s 1.000 millones", explicó.

No obstante, si bien marcó que es fundamental engrosar las arcas del BCRA, enfatizó en que "el riesgo político es mucho más importante" para la administración libertaria.

Además, el economista mencionó que la licitación de Bonte 2030 -bono en pesos que se compra con dólares-, con el que el Ministerio de Economía logró captar u$s 1.000 millones, le dará un impulso a las reservas para tratar de cumplir uno de los objetivos que pide el Fondo .

"Me parece muy bueno el resultado, porque después de 7 años Argentina colocó un bono en pesos en el exterior. Es lo que va a festejar el Gobierno, que volviste a los mercados internacionales", detalló.

