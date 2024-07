Impuesto a las Ganancias: cómo hacer el trámite que habilitará la AFIP

El Gobierno nacional reglamentó este lunes la reforma al Impuesto a las Ganancias establecido en el paquete fiscal. Los trabajadores que ganen sueldos brutos de $ 1,8 millones en el caso de los solteros, y de $ 2,2 millones en el caso de los casados, comenzarán a pagar ese tributo con los sueldos que percibirán en agosto.

A través del decreto 652, el Poder Ejecutivo oficializó los cambios en el Impuesto a las Ganancias para que se pueda aplicar desde este mes. Con esto se estima que unos 800 mil empleados comenzarán a pagar, cuando hasta ahora solo lo hacían los altos ingresos que superan los 15 sueldos mínimos y que en julio se iban a ubicar en los $ 3,5 millones.

La resolución fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La reposición de la cuarta categoría representa un 0,4 del Producto Bruto Interno y le permitirá al Gobierno mantener el superávit fiscal, y a las provincias recibir más fondos que habían perdido cuando en 2023 se aprobaron los cambios en Ganancias, a instancias del entonces candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Impuesto a las Ganancias: cómo hacer el trámite en AFIP

Para llenar el formulario cada contribuyente tiene que ingresar al sitio web de la AFIP con su clave fiscal y allí buscar el servicio interactivo Siradig-Trabajador. Y ahí se debe completar toda la información requerida en cada una de las solapas.

Tras esto hay que ir a la sección "Deducciones y Desgravaciones", donde se muestran los diferentes subtítulos correspondientes a las posibles deducciones por una serie de gastos efectuados.

Sin embargo, no hay que olvidarse que cada vez que se agregan datos información se debe generar una vista previa para luego marcar la opción de envío al empleador.

Esto último es indispensable, porque si no se lleva a cabo, al momento de la liquidación del salario no se verán los cambios y por ello no se aplicarán las deducciones que se hayan cargado. Por esto es que el sistema brinda la opción de ver cuáles son los formularios que fueron enviados con anterioridad.

Impuesto a las Ganancias: la calculadora para saber cuánto hay que pagar desde julio 2024