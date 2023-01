Larreta defendió a D'Alessandro: "El kirchnerismo usa el espionaje ilegal para atacar a los que no piensan como ellos"

oracio Rodríguez Larreta respaldó este martes a su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, y criticó con dureza al kirchnerismo al acusarlo de "usar el espionaje ilegal para atacar y perseguir a los que no piensan como ellos".

D'Alessandro, vale, recordar, tuvo que pedir licencia tras la difusión de chats privados con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; con Silvia Majdalani, ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y con el titular de una empresa de acarreo,

Para el jefe de Gobierno porteño, la filtración es "una nueva operación del kirchnerismo usando espionaje ilegal y manipulando información para atacar, perseguir y desprestigiar a los que no piensan como ellos".

En esa línea agregó que se "intenta distraer la atención de los temas importantes como la inflación y la inseguridad".

"No es la primera vez que lo hacen. Y no creo que sea la última. Esto es producto de una operación de espionaje ilegal. Hubo un hackeo contra Marcelo D´Alessandro, un robo de su línea telefónica, y con lo que se obtuvo se produjo un montaje con información manipulada, violando completamente el derecho a la intimidad", cuestionó.

Y cerró: "Esto es inaceptable, ilegal y violatorio de todos los principios que nos hacen una república democrática. Así se manejan las mafias".

Embestida contra la Corte

Larreta también cuestionó la embestida K contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"No les gusta un fallo, lo desconocen. No les gusta un juez, lo intentan remover. No les gusta un ministro, lo persiguen. Lo que en realidad no les gusta es la democracia. Ya es hora de que lo reconozcan", aseguró en una conferencia de presentación de escuelas abiertas en verano.

"Los partidos siempre se juegan en una cancha, con reglas y, sobre todo, con un árbitro que las tiene que hacer cumplir. Imaginémonos que un equipo, en el medio del partido, decide desconocer lo que cobra un árbitro. El árbitro cobra un tiro libre y ellos dicen ‘no, no vamos a dejar que lo pateen y aparte vamos a pedir cambiar el árbitro'. En el medio del partido. Si pasara algo así se acabó el fútbol, ¿cómo jugás?", se preguntó.

Trazando un paralelismo con lo que sucede con la Corte, dijo que "eso es lo que está intentando hacer el kirchnerismo. Está intentando pasar por encima de las leyes y cambiar al árbitro, que en una república es la Justicia. Y lo más grave es que si lo logran, no es que se acaba el fútbol, se acaba la república y nos empezamos a quedar sin país", alertó.