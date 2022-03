Grabois torpedea el acuerdo con el FMI: le quita votos al Gobierno y reclama PASO en 2023

Resignados por el decurso que toma el trámite parlamentario para la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la bancada referenciada con el dirigente social Juan Grabois, que integra el Frente de Todos (FDT), anticipó su rechazo al proyecto que se espera votar en los próximos días y lanzó duros cuestionamientos a la estrategia que instrumentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la negociación con el organismo acreedor.

En una conferencia de prensa que llevó a Grabois a romper el silencio que se había autoimpuesto desde diciembre, en el que se había mantenido en estas semanas, el Frente Patria Grande, que cuenta con tres diputados, manifestó su postura de rechazo al acuerdo y además reclamó que avance la investigación judicial contra el expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios por los términos en que se selló el empréstito de 2018 por u$s 57.000 millones.

Hablando hacia el oficialismo, Grabois aclaró que su espacio siempre exigió la "anulación del acuerdo ilegítimo del gobierno de Macri con el FMI", y avisó: "Nosotros nunca participamos de gobiernos kirchneristas, pero en 2018 nos unimos para derrotar a Macri para dejar atrás aquel nefasto gobierno".

Durante una larga exposición seguida de cerca con sus diputados, Itai Hagman, Federico Faggioli y Natalia Zaracho, el bloque se quejó por el modo en que Guzmán encaró la negociación . Y, pese a rechazar la aprobación, no dejaron en claro si se abstendrán en el recinto o votarán negativamente el proyecto.

"Empezamos perdiendo la negociación porque no se denunció formalmente la estafa, y aceptamos negociar con las propias reglas del FMI. No logramos ni quita de capital ni de intereses, porque no se puso siquiera en la mesa de negociación. Y lo que sí se puso, como la extensión a 20 años y la eliminación de sobretasas, tampoco se logró ", sentenció Grabois.

Hagman, Grabois, Zaracho y Fagioli. Los tres diputados no aprobarán el acuerdo.

Una pelea que anticipa 2023

Grabois y sus compañeros también defenestraron al Fondo: sostuvieron que el organismo multilateral de crédito es " una herramienta para la dominación geopolítica financiera" .

Los militantes del Frente Patria Grande también machacaron el discurso que busca instalar el presidente Alberto Fernández. Dijeron que " no se puede naturalziar que se festeje como un orgullo que los gobiernos populares paguen las deudas de las gestiones neoliberales , porque la estafa no la paga un gobierno, sino el pueblo".

La organización política, con ramificaciones en sectores estudiantiles, ambientales y sociales, también se quejó por no haber logrado eco en el Presidente, la vicepresidenta Cristina Kirchner; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los dos presidentes que el bloque oficialista tuvo en la cámara baja, Máximo Kirchner, y ahora Germán Martínez.

"Planteamos el salario básico universal como una medida de saldar los efectos negativos del acuerdo; estuvimos dispuestos a reconsiderar nuestra posición si el acuerdo era sin hambre, pero nada de eso ha pasado", protestó Grabois.

También hubo un llamado a reanudar la investigación contra Macri y otros exfuncionarios. Grabois reclamó que prosiga la instrucción de la causa a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, por entender que hay "inexplicables demoras", y que se reactive la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda, que presidente el senador formoseño José Mayans. Grabois fue explícito: "Mayans, ponete las pilas" .

Con todo, Grabois insinstió en que "el Frente de Todos debe mantener su unidad y la coalición toda tiene que apoyar al Gobierno". Y afirmó que las diferencias, en todo caso, se saldarán de cara al pueblo a través del mecanismo de internas , lo que deja planteada ya una batalla con otras facciones oficialistas para 2023.

