Fuertes cruces entre oposición y Gobierno por la política energética tras los cortes de luz

El martes, en medio de una ola de calor que azotó a buena parte del país, cientos de miles de usuarios se quedaron sin servicio por el incendio en una vivienda en el partido de San Martín y el efecto en el sistema. El escenario reavivó la grieta y provocó acusaciones cruzadas entre ex y actuales funcionarios, que se echaron culpas por las gestiones en materia energética.

El ex presidente Mauricio Macri publicó en Twitter una imagen totalmente negra, solo acompañada por la palabra "retuit", en evidente referencia a la falta de luz.

La portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, recogió el guante y le recordó lo sucedido el 16 de junio de 2019 , cuando casi todo el país, también buena parte de Uruguay y Paraguay, sufrieron un apagón simultáneo.

"¿Se acuerda Mauricio Macri del apagón del Día del Padre del 2019? Casi todo el día millones de argentinos sin luz. Mientras los ciudadanos pagaban el 3000 por ciento de aumento en las tarifas que usted había decretado. Todavía esperamos explicaciones", lanzó Cerruti.

María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, defendió la gestión realizada durante Cambiemos y criticó al actual gobierno. Sostuvo que " cuando no se fomenta la inversión y se pretende barrer los problemas debajo de la alfombra, pasan estas cosas. Hoy estamos, otra vez, frente a cortes de luz que se hacen cada vez más frecuentes y duran más tiempo. Estamos viviendo las consecuencias de los parches y de la improvisación del kirchnerismo que al final lo terminamos pagando todos los argentinos".

Esto también provocó una respuesta oficialista. La también diputada Victoria Tolosa Paz le dijo: "usted no tiene vergüenza María Eugenia Vidal", y aseguró que "llevaron adelante la mayor transferencia de ingresos de la historia con el aumento de tarifas".

Llevaron adelante la mayor transferencia de ingresos de la historia con el aumento de tarifas, y por primera vez los trabajadores tuvieron miedo de prender el aire o la estufa porque despues debían elegir entre pagar la factura o comer.

Ud no tiene vergüenza María Eugenia Vidal. https://t.co/4INfoTMHua — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 11, 2022

Otro ex funcionario que criticó al Gobierno fue Andrés Ibarra, quien fue ministro de Modernización. Advirtió que "sin planes y sin rumbo no se genera confianza y sin confianza no se invierte y pasa esto. Ojo que por este camino lo mismo va a suceder con internet y las comunicaciones".

