Fondos buitre quieren embargar dinero que el Banco Central tiene depositado en la Fed

Fondos buitre que decidieron rechazar los sucesivos canjes de deuda que lanzó la Argentina, y seguir litigando por los bonos caídos en default en 2001, reclaman embargar dólares que el Banco Central tiene depositados en la Reserva Federal de Estados Unidos.

El dato se conoció el pasado viernes en el marco de la audiencia abierta al público que la Corte de Apelaciones de Nueva York hizo con presencia de ambas partes, los abogados de los fondos de inversión y de la Argentina. El embargo había recibido luz verde de parte de la jueza del Segundo Circuito de Nueva York Loretta Preska.

El reclamo lo llevan adelante los fondos Attestor Master, Trinity Investment, Bybrook Capital, White Hawtrone, White Hawtrone II y Bison Bee, que exigen unos 400 millones de dólares.

Si bien en los tres canjes de deuda (2006, 2010 y 2016) la mayor cantidad de bonistas aceptaron las condiciones de la Argentina para pagar los bonos que en 2001 se declararon en default, los mencionados decidieron quedar al margen y seguir litigando contra el país.

El año pasado obtuvieron una sentencia en primera instancia a favor y el derecho a embargar activos nacionales en Estados Unidos, fallo que finalmente fue apelado por el país.

Este viernes, durante la audiencia en la Corte de Apelaciones, se conoció que el bien a embargar se trata de una suma de dinero que pertenece al Banco Central en la Reserva Federal, por fondos que se utilizaron como garantía de pago de los bonos Brady.

Durante la audiencia, la Argentina presentó sus argumentos sobre por qué este derecho no puede ser embargado.

Explicó que no cumple con dos de los requisitos que debe tener cualquier bien sujeto a embargo según las propias leyes estadounidenses: no es de la Argentina, sino del BCRA; y no se utilizó para ninguna actividad comercial con ese país. Ahora, será la Corte la que deberá expedirse en un plazo aún no determinado.

La causa sigue abierta y es otra más de las consecuencias de la cesación de pagos declarada durante la semana que gobernó el presidente Adolfo Rodríguez Saá, en diciembre de 2001, cuando el país había ingresado en una crisis terminal que le puso final al gobierno de Fernando de la Rúa.