Fernando Burlando reveló cuánto invirtió en su spot de campaña y sorprendió a todos

Fernando Burlando se lanzó como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero lo hizo con una producción un tanto llamativa. En musculosa, short deportivo y en ojotas, y de fondo, un barrio popular, fue la forma en la que el abogado presentó su campaña.

En el mismo spot, se lo ve a Burlando caminando por el barrio, hablando con la gente de la zona y sacándose fotos con la gente. Incluso comentó que " son buena gente y de trabajo ".



En relación a su vestimenta, Burlando comentó que " es un vestuario que yo normalmente he utilizado, lo usé en el Bailando ", en diálogo con Radio Continental.



¿Cuánto le costó el spot a Burlando?

Por otro lado, sobre la producción de su video de campaña aclaró: " ese video lo hice con un amigo mío, es un video casero" (...) "Es mentira que necesitas plata para hacer campaña. ¿Sabés cuánta plata invertí? Dos tanques de nafta ".



Como resultado, a Burlando el spot le costó aproximadamente $20.000. Además dijo que "Necesitas plata para otras cosas, pero no para saber qué le falta a la gente".



En la entrevista con Radio Continental, aclaró que no tiene ningún vinculo político con Javier Milei, y el movimiento libertario. "No me bajo ni loco" , sentenció el abogado refiriéndose a su partido, Movimiento de Integración Federal.



Un sondeo publicado recientemente por CB Consultora, bajo la consigna "Si mañana fueran las elecciones para elegir al próximo gobernador de la Provincia de Buenos Aires ¿A quién votaría?", los resultados fueron los siguientes:



El 32,7% eligió a Kicillof como único candidato, mientras que un 31,4% optó por algunas de las opciones de Juntos por el Cambio, un 9,8% por el abogado Fernando Burlando, un 6,6% a un candidato de Milei y un 6,1% por José Luis Espert. El porcentaje restante corresponde a categorías residuales.



Por otro lado, en lo que se refiere a imagen, Fernando Burlando arrojó una imagen positiva de 45%, una negativa de 29,1% y un 25,9% de desconocimiento. En el cálculo total, contabiliza un diferencial positivo de 15,9%, marcadamente por encima de sus competidores, quienes se encuentran en franjas negativas.