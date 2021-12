Felipe Miguel sobre la variante Ómicron: "El miedo es la peor política sanitaria"

El Jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel brindó una entrevista en exclusiva con El Cronista donde, entre otros temas, se refirió al avance de la variante Ómicron en la Argentina. En los últimos días, ante el registro de una mayor cantidad de nuevos casos de Covid-19 , el Gobierno porteño aumentó los centros de testeo.

-Hace unos diez días apróximadamente desde el Gobierno de la ciudad decían que el pedido de pase sanitario, que a nivel nacional arranca ahora en enero, iba a ser mínimo. Al mismo tiempo, abrieron más centros de testeo por el aumento de casos y el temor a la variante Ómicron. ¿Mantienen la idea de reducir al mínimo el pedido del pase?

-El miedo es la peor política sanitaria. Tenemos que trabajar con responsabilidad, seguimos la situación sanitaria permanentemente. Seguimos todos los días los diferentes indicadores, no uno solo. La evolución de esos indicadores, no una foto. Esta claro que en las últimas semanas los contagios vienen aumentando y nosotros por eso los monitoreamos y, como en este caso, tomamos la decisión de aumentar los testeos. Pero no es una situación en la CABA que nos lleva a alarmarnos ni alarmar a al gante. Lo que tenemos que hacer es seguir cuidándonos con responsabilidad. En las pocas actividades que hoy tenemos todavía algunos protocolos por cumplir tenemos que cumplirlos porque es la parte donde cada uno de nosotros puede aportar para reducir riesgo de contagio. Los testeos, siempre que tengamos síntomas o alguna situación que nos haga sospechar que podríamos haber estado en contacto o contagiados, testearnos. Es una herramienta muy importante para cortar la cadena de contagios tempranamente y evitar que se propague el virus. En tercer lugar, la vacuna. Tenemos una ventaja porque tenemos un plan de vacunación muy avanzado en la CABA. Tenemos el 93% con una dosis, el 84% de la población de CABA con dos dosis es un muy buen número que nos pone en una buena situación frente al virus. Tenemos el 15% de la población con el refuerzo.

-¿Qué cronograma están evaluando para el refuerzo?

-Tiene su tiempo porque esa tercera dosis se corresponde con la fecha de la segunda dosis. Pero en la medida que se van cumpliendo los seis meses, ahora se esta evaluando si esos seis meses podrían ser cinco, se dan las terceras dosis. Por eso yo cada vez que tengo oportunidad resalto este aspecto: a pesar de la alta adherencia a la vacunación, aquellos que todavía no se dieron una dosis, que se la den.

-Europa se esta empezando a cerrar. ¿No tienen temor?

-El miedo es la peor política sanitaria. Lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad y vamos monitoreando todos los ejes. Hoy en la CABA las camas de UTI están ocupadas al 5,3% frente a este crecimiento de los casos. Las camas de internación general están al 2,7%.

-¿No están pensando en rever aforos?

No. El teatro es una de las actividades que todavía tiene algún protocolo, no hay restricciones, pero hay protocolo; tenemos que ir con el barbijo, hay sistema de ventilación. Por la situación que hoy vemos en la CABA no se justifica. Lo que tampoco vamos a hacer es generar restricciones cuando no se justifican.

-¿Cómo preparan la temporada verano en CABA? ¿Tiene impacto el pre viaje acá?

-Esperamos que siga creciendo. Se esta recuperando, habrá que ver en este verano cómo se recupera. Es diíficl hacer una predicción de cómo se va a comportar el turismo, pero esperamos que siga recuperándose. Tenemos una oferta con mucha cultura, todo lo que ofrece en materia gastronómica, espectáculos deportivos, esparcimiento y los atractivos de siempre de la ciudad, los parques. Vamos a volver a tener Buenos Aires Playa.

-Y el turismo extranjero, ¿van a empezar a llegar cruceros?

-Esperamos que siga creciendo el turismo, es una aspiración nacional también. En la medida que se cumplan los protocolos necesarios, testeo previos y cuidados que hay que tener acá en la ciudad. El Covid impactó muy fuerte en hotelería, pero cada turista no solo va al hotel, después va al cine, al teatro, al restaurante, eso genera actividad económica y trabajo.