El borrador de Milei y Caputo con seis leyes clave y la nueva Corte reducida

El presidente Javier Milei buscará convocar a sesiones extraordinarias, las cuales podrían durar entre las últimas semanas de enero y las primeras de febrero, con posibilidad de ser prorrogadas en caso de necesitarse más tiempo. Eso es lo que dejan trascender altísimas fuentes de la Casa Rosada, una vez más.

El objetivo, aseguran, es impulsar un paquete similar al que fue anunciado en diciembre del año pasado, cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó un tuit con varios proyectos de ley a tratar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

"Estamos terminando de definir el temario puertas adentro para ver cuáles son más convenientes de tratar. Podríamos convocar a extraordinarias entre el 15 de enero y 15 de febrero", indicó a El Cronista una fuente inobjetable de la Presidencia.

En otro importante despacho oficial también dieron a entender que la intención del Poder Ejecutivo era la de hacer ese llamado, tantas veces pospuesto y retrotraído en los últimos meses. Un importante diputado libertario también reconoció gestiones.

Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente:



- Reforma electoral

- Reforma política

- Juicio en ausencia

- Ley anti mafia

- Viajes del presidente

-... December 5, 2024

Aun así, líderes legislativos de Unión por la Patria y del PRO en Diputados dijeron a este medio que no habían sido contactados por ningún emisario del Poder Ejecutivo ni del bloque libertario. "Salí recién del Congreso. No hay nadie en los pasillos", afirmó uno de ellos ayer por la noche.

Para varios espadachines legislativos se trata de una nueva bomba de humo de las usinas libertarias. Y es que es una época complicada del año. Enero es cuando más vacaciones se toman los trabajadores del Congreso y los mismos legisladores.

"Está todo el personal de Diputados de licencia. El recinto está en reparaciones. Los diputados tienen distintas fechas de vacaciones", dijo un referente opositor de la Cámara baja.





El borrador de Milei para las sesiones extraordinarias

Aun así, en Balcarce 50 juran que esta vez será distinto. Según pudo reconstruirse, el listado para la convocatoria a extraordinarias tiene temas que son considerados de primer orden para los planes del Gobierno. También hay otros más prescindibles, pero que precisarían menos rosca para lograr su aprobación.

En principio, hay seis asuntos clave que están en el borrador que manejan en la Casa Rosada:

Eliminación de las PASO

Juicio en ausencia

Ley antimafia

Ley de reiterancia

Ficha limpia

Pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

Es un hecho que la derogación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias integrará el eventual llamado. La creación, modificación y eliminación de normas de carácter electoral es materia exclusiva del Congreso Nacional. Además del ahorro fiscal que significaría tener una instancia de votación menos, el Gobierno está convencido de que eliminar la posibilidad de una primaria favorece a su estrategia electoral.

En ese punto se produce un dilema: el PRO y otras fuerzas aliadas están de acuerdo con la suspensión, pero no con la eliminación. "Vamos a intentar quitarlas, no nos importa lo que digan", afirmó un estratega libertario.

El bloque del PRO debería convalidar la eliminación de las PASO en vez de su suspensión y el proyecto alternativo de Ficha Limpia

En ese listado también aparecen los proyectos de juicio en ausencia (para poder juzgar a imputados que no se encuentran presente en el proceso para delitos de lesa humanidad o terrorismo), antimafia (que endurece penas y crea nuevas figuras y herramientas legales para la lucha contra el crimen organizado) y de reiterancia (que busca que los delincuentes con reincidencia permanezcan presos hasta la fecha de su juicio).

El primero fue de formulación mixta entre los ministerios de Justicia y Seguridad, y los otros dos tienen el sello exclusivo de Patricia Bullrich. La Ley Antimafia es la única de todas que tiene media sanción en Diputados y que tiene más posibilidad de ser movilizado antes de que comience marzo.

Los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad)

La mayor novedad de este borrador es la inclusión del proyecto de Ficha Limpia. No el que impulsó el PRO y que no prosperó por falta de compromiso libertario: se trata de la iniciativa que Milei le encargó al abogado Alejandro Fargosi. A los ojos de la Casa Rosada, el texto amarillo libraba la posibilidad de que las justicias provinciales pudieran proscribir candidatos. En el bloque presidido por Cristian Ritondo no saben de su contenido todavía.

Finalmente, de darse el llamado, el Gobierno asegura que pondrá en tratamiento los pliegos de Lijo y García-Mansilla. El primero tiene todas las firmas del dictamen, por lo que puede ser tratado de manera simple en el recinto. El segundo todavía no consigue las adhesiones para ser aprobado, por lo que no se liberan las firmas de su dictamen. En LLA aseguran que, si no, podrían proponerlo para tratarlo sobre tablas.

Pero en las últimas horas se dio una novedad: en el Triángulo de Hierro dan a entender que no tienen problema que se consiga solamente la aprobación del pliego de Lijo y no la de García-Mansilla. " Tendremos una Corte de cuatro miembros. Ningún problema ", dijo ayer uno de los altos integrantes de la Casa Rosada que pregonaba a capa y espada la doctrina de son los dos o ninguno que promovía el mismo Presidente.

Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo

Hay quienes interpretan que esta puede ser una manera para que el oficialismo se asegure una Corte de dos y dos: una mitad con una visión opositora a la Casa Rosada (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) y otra colaboracionista (Ricardo Lorenzetti y el mismo Ariel Lijo).

De esa manera se podrían conseguir bloquear fallos clave que podrían perjudicar alguna normativa que pueda pretender impulsar el gobierno de acá hasta que salga el pliego de García-Mansilla. ¿Descartan impulsar su nombramiento por decreto? Los estrategas judiciales libertarios no dejan una alternativa afuera