Excelente noticia para AUH ANSES: el Gobierno pagará un extra de $ 330.000 por única vez en enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que desde ahora beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán una nueva fecha para presentar la Libreta AUH.

Los titulares que no realicen el trámite de la libreta en el tiempo establecido no podrán acceder al extra del 20% acumulado de la prestación si no realizan el trámite.

¿Cuál es la nueva fecha límite para presentar la Libreta AUH?

Según detalló, la ANSES determinó que los beneficiarios deberán tramitar la Libreta AUH hasta el 31 de marzo de 2024. La gestión les permitirá cobrar el 20% acumulado de la asignación que fue retenida durante el año pasado

También los titulares deberán adjuntar la información correspondiente por medio de la app Mi ANSES. El formulario tendrá que detallar firmas y sellos de los profesionales obligatorios.

Los beneficiarios podrán realizar la gestión tanto de forma online como presencial.

¿Cómo tramitar la libreta AUH?

Por Mi ANSES:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección "Hijos > Libreta AUH" consultar la información de los hijos o personas a cargo.

Hacer la libreta en la plataforma, descargarla e imprimirla.

Completar la libreta con los controles de salud, vacunación y educación en el centro de salud o escuela correspondiente.

Tomar una foto nítida del formulario completo y subirla a Mi ANSES en la sección "Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH".

Esperar el correo electrónico de confirmación de ANSES.

En las oficinas ANSES:

Los titulares que deban realizar la gestión se deben presentar sin turno en cualquiera de las oficinas u operativos de atención de ANSES habilitados.

AUH con aumento: ¿cuánto cobró por AUH en enero?

Según estableció el Gobierno, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán con aumento. Esto se definió tras conocerse la inflación de noviembre del 2,43% que publicó el INDEC.

Es decir, los titulares cobrarán el nuevo monto de $ 76.436,30 en enero. Se debe tener en cuenta que el valor corresponde al 80% de la prestación determinada por la administración nacional.

¿Cuánto cobro si presenté la Libreta AUH?

Las familias que hayan completado la Libreta AUH cobrarán el monto retenido del 20% de todo el año, que se estima en unos $ 330.000.

En el caso que realicen el trámite, los beneficiarios cobrarán el extra junto con sus haberes.

Calendario de pagos: ¿cuándo cobro AUH en enero 2025?

Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: jueves 9 de enero.

DNI terminado en 1: viernes 10 de enero.

DNI terminado en 2: lunes 13 de enero.

DNI terminado en 3: martes 14 de enero.

DNI terminado en 4: miércoles 15 de enero.

DNI terminado en 5: jueves 16 de enero.

DNI terminado en 6: viernes 17 de enero.

DNI terminado en 7: lunes 20 de enero.

DNI terminado en 8: martes 21 de enero.

DNI terminado en 9: miércoles 22 de enero.

Asignación Universal por Embarazo