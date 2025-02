Cristina reunió al PJ nacional y decidió que convocará a una mesa política con todos sus aliados

El Partido Justicialista reunió hoy a su Consejo Nacional con una agenda formal que condensó temas administrativos, como la designación de las secretarías, pero que tuvo como telón de fondo a la agitada escena política de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.

Tras el cónclave, la organización presentó el nuevo organigrama del partido y se designó a los siguientes referentes en las secretarías:

También se anunció la creación de la Comisión de Acción Política, de la Comisión de Enlace con Organismos Multilaterales de Países Emergentes, (BRICS y CELAG, entre otros) y la conformación de una "Mesa Política de Unión por la Patria, que el PJ integrará junto a los partidos políticos aliados".

Según el comunicado, se decidió, entre otras cosas, "la creación del Instituto Modelo Argentino, Pensamiento y Acción para la Patria, como nuevo ámbito responsable del eje programático de nuestro Partido". En ese marco, y luego de analizar la situación del país en general y del escándalo de la estafa de $LIBRA en particular, "la Presidencia le solicitó a la Secretaría de Innovación Tecnológica, IA, Criptografía y Ciberseguridad y a la Secretaría de Asuntos Legales y Constitucionales un informe detallado sobre los hechos y sus posibles consecuencias".

La reunión, aclaran los organizadores, fue convocada formalmente la semana pasada y se eligió el 24 de febrero por ser el aniversario del primer triunfo electoral de Juan Domingo Perón en 1946 . Esa información fue destacada especialmente con el fin de desechar las versiones que indicaban como motivo al lanzamiento de la agrupación "Derecho al Futuro" que promueve al gobernador Axel Kicillof como conductor político del peronismo.

El encuentro se celebró desde las 19:30 en la histórica sede porteña de la calle Matheu y estuvieron presentes Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del partido a nivel nacional, y los consejeros y apoderados del partido.

"La reunión de hoy no es de emergencia por coyuntura, es una reunión institucional, propia del comienzo de la nueva conducción del PJ, que tiene que definir secretarías y normalizar cuestiones administrativas también y que tiene iniciativas concretas para que vuelva a haber un poco de vida interna en el partido", señaló una fuente calificada del PJ.

Entre otras motivaciones más allá de lo formal, el encuentro tuvo como contexto y antecedentes un dato que señala que desde que Cristina Fernández asumió la conducción partidaria en el último trimestre del año pasado, hubo diversas luces de alarma: diputados que abandonaron el bloque de Unión por la Patria, la expulsión de Edgardo Kueider en el Senado, y la ruptura de los bloques legislativos del peronismo kirchnerista durante la votación para eliminar las PASO. Sólo ese último punto será vital para definir la estrategia para el 2025.

Además, como si fuera poco, el presidente Javier Milei quedó envuelto en un escándalo por promocionar una memecoin -que derivó en un pedido de juicio político- y en las últimas horas se confirmó el lanzamiento de la agrupación que acompaña a Kicillof.

"Más allá de que la movida (de Kicillof) cayó mal y generó desconcierto, no fundó un partido. Armó una agrupación", dijo un vocero del camporismo en diálogo con El Cronista.

Entre los que expresaron ese malestar por la nueva agrupación kicillofista estuvo el senador Oscar Parrilli, hombre cercano a Cristina: "Me parece que es absolutamente desubicado. No veo que haya motivos para hacer eso. Me parece fuera de tiempo, momento y lugar. No veo claramente ningún objetivo. Me parece innecesario. No aporta ni ayuda nada a la construcción del movimiento ".

Parrilli, duro contra Kicillof

"Cristina ha dado muestras en más de una oportunidad de que no guarda rencor, ni odio ni revanchismo hacia ningún dirigente. Cuando se trata de poner por delante los intereses de los argentinos, de la patria o del movimiento siempre lo ha hecho. Espero que Axel lo comprenda, lo entienda y se de cuenta que él tiene que tener una actitud de trabajar conjuntamente con Cristina ", señaló el exsecretario General de la Presidencia.

Cerca de Kicillof prefirieron bajar el tono a la confrontación. Carlos Bianco, hombre de confianza del gobernador dijo que " no cambia nada que haya un nuevo espacio para que más compañeros se sumen al peronismo ".

"Cristina es la presidenta del PJ nacional y lo que estamos diciendo es 'esta es una organización más de compañeros que viene a sumar dentro del peronismo'. Existen otras miles de organizaciones más grandes, más pequeñas, más de peronismo tradicional, más conservador, más a la izquierda, del peronismo revolucionario y todas tendrían que apoyar al peronismo provincial y ser opositores en la Nación", dijo Carli Bianco.

Por su parte, el diputado y ex ministro de Salud de Cristina Fernández, Daniel Gollan, salió a defender al mandatario y dijo que "nadie viene a romper ni a partir nada dentro del partido ".

"Queremos devolverle al movimiento peronista su esencia, recuperar la participación de la gente", aclaró.

Quién fue más duro fue el intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los principales promotores de la "conducción" de Kicillof: "Nosotros armamos este movimiento en la provincia que es muy fuerte. Muchos se calientan y dicen que se está dividiendo el peronismo, todas pavadas".

"Lo puede hacer Massa, La Cámpora, todos, pero no puede el gobernador. Me da bronca escuchar a gente cercana a Cristina, parece que si lo arman ellos está todo bien. Ser verticalista es que me hayan puesto a Scioli y no me gustaba y lo acompañé. Alberto no me gustaba, Massa tampoco, y los acompañé. No somos rompedores", dijo.