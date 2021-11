En octubre las exportaciones a Brasil tocaron la mayor marca en siete años

Tal como se preveía, en un contexto de recuperación económica tras dejar atrás lo peor de la pandemia, el intercambio comercial entre Argentina y Brasil comenzó a recuperar ritmo , registrando en octubre un incremento de 18,6% en la sumatoria de exportaciones e importaciones respecto del mes anterior.

Un dato relevante es que más allá de esta mejora en el total del intercambio, las exportaciones se expandieron 50,5% en octubre en relación al año anterior, y llegaron a su mayor nivel en siete años, en concreto, desde septiembre de 2014. Por su parte, las compras al vecino país crecieron a un ritmo menor, del 37,6% interanual.

Los datos de la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales (Secint), del Ministerio de Economía de Brasil, indican que los productos argentinos exportados totalizaron los u$s 1218 millones, en tanto que el ingreso de bienes desde el socio mayor del Mercosur se ubicó en u$s 1126 millones.

De esta manera, tras un mes de septiembre en el que se registró un virtual "empate" en la balanza comercial con u$s 988 millones comercializados en exportaciones y u$s 987 millones en importaciones, el resultado de este mes inclinó el fiel de la balanza hacia la Argentina con un superávit de u$s 92 millones.



En el acumulado de los primeros diez meses del año las exportaciones totalizaron u$s 9360 millones, superando en 45,4% el registro de 2020 para el mismo período. Por su parte, desde enero las importaciones llegaron a u$s 9869 millones, un 46,3% de incremento en la comparación interanual.

De esta manera, la balanza comercial refleja en el año un rojo de u$s 509 millones, bastante menos que el déficit de u$s 729 millones registrado en el comercio bilateral en todo el 2020.

Las claves

En relación al superávit comercial registrado en octubre, desde la consultora Abeceb destacan que "el resultado positivo está influenciado por las restricciones a las importaciones de automotrices y las dificultades que enfrenta Brasil en su abastecimiento de chips semiconductores".

La escasez de oferta de este insumo crítico tiene en vilo a las automotrices de todo el mundo y algunas terminales y fábricas de componentes en Argentina anunciaron recientemente anticipo de vacaciones y días de suspensión por problemas en la cadena de abastecimiento.

En cuanto al impacto en el intercambio del sector automotor entre los dos mayores socios del Mercosur, un análisis de Abeceb sostiene que el Flex, coeficiente que mide el desvío entre los valores importados y exportados entre los países, se encuentra en 0,96 acumulado en 2021 , un "valor muy por debajo del valor protocolar" que fija el acuerdo comercial entre ambos países para el período (1,8), "lo cual favorece una mayor generación neta de divisas para Argentina", indicó.



Otro dato que permite comprender el resultado del intercambio bilateral el mes pasado se relaciona con las derivaciones de la peor sequía que tuvo Brasil en 90 años.



