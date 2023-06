Faltan horas para que las alianzas electorales se presenten con el acta constitutiva de la coalición al juzgado electoral de María Servini y todavía hay intensas negociaciones que impiden saber con certeza qué puede pasar en Juntos por el Cambio ante asuntos elementales. Por empezar, el más básico: ¿seguirá llamándose así?

El diputado José Luis Espert, de Avanza Libertad, presentó informalmente la propuesta cuando logró el aval para ingresar a JxC no solo de Horacio Rodríguez Larreta sino también de Patricia Bullrich. Se trata de la última incorporación, así que nadie cree que le resulte sencillo que la coalición pase a llamarse Juntos por el Cambio y la Libertad .

Sin embargo, en el bunker bullrichista hay quienes aseguran que hay negociaciones al respecto. Otros, aún en ese mismo espacio, dicen que no. Del lado larretista, en cambio, nadie quiere largar prenda ni precisiones. Como hicieron cuando convocaron de urgencia al congreso nacional del partido, no se puede descartar que sorprendan con un movimiento aún no conversado con sus competidores internos.





¿Hay margen para el cambio de nombre de la coalición?

Allegados al Jefe de Gobierno, sin embargo, están convencidos de que "no hay margen para el cambio de nombre", aceptando que se trató de una propuesta que viene impulsando Rodríguez Larreta desde hace dos años, cuando ya no prosperó. En 2021 hasta había un nuevo logo con la nueva proposición, pero fue la propia Bullrich la que se negó a que la coalición pasara a llamarse, directamente, Juntos.

Dado el combativo contexto, en el larretismo están muy conformes con haberle dado una impronta propia a la agenda de campaña instalando la necesidad de ampliarse para garantizar la gobernabilidad. Lo dijo, por ejemplo, el secretario general y de relaciones exteriores, Fernando Straface, en declaraciones a Radio Rivadavia.

"El próximo gobierno de la Argentina tiene que ser uno conformado por una gran coalición para producir cambios que duren en el tiempo. Lo que está haciendo Horacio es pensar, obsesivamente, en cómo a vamos a poder gobernar, porque no se trata solo de ganar", expresó el funcionario.



Los apoderados ya tienen los papeles listos para que mañana pasen a firmar por la sede del PRO en forma presencia y en papel, tal como lo requirió Servini. Luego entregarán la carpeta a la Justicia. Tienen que hacerlo los representantes de todos los partidos políticos que integran la coalición nacional, pero también los que representan los partidos políticos de escala provincial.

Se trata de 24 paquetes de firmas, un esfuerzo que tiene a la dirigencia en un ir y venir constante, chequeando que no haya trampas, que los amigos no queden afuera, en fin, que en cada distrito estén los que van a defender la boleta respectiva el 13 de agosto, la fecha para votar en las PASO.

La información que tienen los abogados del PRO es que no hay cambios de nombres. Algo similar comentan en el larretismo, mientras anticipan que "por ahora viene todo tranquilo". Temen una jugada de último momento de Bullrich, tanto como en el bullrichismo se atajan frente a la posibilidad de lo contrario.

Ese es el estado de ánimo en el partido que tiene los dos candidatos presidenciales más competitivos. También anticiparon Gerardo Morales y Facundo Manes que aspiran a la presidencia. Y, últimamente, José Luis Espert. Aunque las fórmulas recién se conocerán el 24 de junio.

Habrá que esperar a esa fecha para saber quiénes siguen en la competencia y quiénes se bajaron. Si Rodríguez Larreta logró sumar al gobernador Juan Schiaretti como candidato a vicepresidente extrapartidario o frenó el intento que nació en destacados dirigentes peronistas alejados del kirchnerismo. Los próximos 10 días serán infartantes dentro de la oposición.