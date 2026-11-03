Elecciones en Estados Unidos: todo a lo que hay que prestar atención.

Estados Unidos atraviesa una jornada decisiva con el desarrollo de las elecciones de medio término, un hito que redefinirá el equilibrio de poder en Washington para los próximos dos años.

Más de 240 millones de ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años están habilitados para estos comicios, donde se eligen un tercio de los senadores y a todos los miembros de la Cámara de Representantes.

En este escenario, resulta clave tener en cuenta cuándo se difundirán los primeros resultados. Si bien las proyecciones iniciales comenzarán a conocerse durante la jornada, los datos oficiales definitivos podrían demorarse varios días ya que cada estado tiene sus propias reglas para contar los votos y certificar los resultados.

Votación en Estados Unidos: a qué hay que prestarle atención

De hecho, ningún estado en EE.UU. tiene la obligación de finalizar el conteo oficial de votos la noche de las elecciones. De esta forma, los códigos electorales de cada distrito establecen sus propios plazos para la verificación y certificación de los cómputos.

Los primeros datos de las elecciones de medio término comenzarán a difundirse este martes por la noche tras el cierre progresivo de las urnas en distintas zonas horarias.

Si la disputa por el control de las Cámaras se reduce a carreras ajustadas, la definición demandará varios días en distritos clave. Por eso, el desenlace final no tiene un horario estipulado, ya que responderá al margen de diferencia y al ritmo del escrutinio de cada uno de los estados.

Elecciones en Estados Unidos Fuente: EFE Carlos Ramírez

El voto por correo que puede extender el proceso

Un dato a tener en cuenta: la mayor parte de los estados, entre ellos Florida, fija como requisito que los votos por correo se reciban antes del día de las elecciones. No obstante, en otros territorios se acepta que los votantes entreguen sus boletas después siempre que porten el sello postal correspondiente a la jornada electoral.

El envío masivo de sufragios por correo en las últimas horas de la elección puede ralentizar el ritmo de carga del escrutinio en varios estados.

Como consecuencia, la definición del ganador de la contienda para el Senado de EE.UU. podría quedar condicionada a la marcha del recuento, demorando el anuncio del ganador hasta tanto no se haya contabilizado la abrumadora mayoría de los votos depositados en Detroit.

En una ciudad con más de 500.000 votantes registrados, la previsión oficial apunta a tener procesado y reportado cerca del 95% de los sufragios emitidos antes de que concluya la noche de las elecciones.

Cómo se preparan las boletas para el conteo

Ningún estado publica los resultados del voto por correo antes de que concluya la votación. No obstante, en diversos distritos la normativa autoriza a los funcionarios electorales a iniciar el procesamiento de los votos con días de antelación.

Esta labor incluye la verificación de firmas, la acreditación de la validez del sufragio y la preparación técnica de las boletas para su posterior conteo.

De todas formas, las medidas que pueden adoptar los funcionarios electorales, así como el momento en que pueden hacerlo, varían según las leyes de cada estado.