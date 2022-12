El vidente que pronosticó a la Argentina campeón predijo quién será el próximo presidente

La pasión que generó la Selección argentina en el Mundial de Qatar trajo muchos astrólogos y videntes que intentaban predecir cómo saldría la scaloneta en la copa en la que finalmente salió campeón, ahora uno de ellos aseguró que sabe quién llegará a la presidencia el próximo año y además le dejó una advertencia a ese candidato.

Josecito Fuentes, como se conoce al vidente mexicano que acertó a Argentina campeón del mundo, envió un audio a la periodista Marina Calabró que fue mostrado en el programa Lanata Sin Filtro y donde anticipa quién llegará al poder en el 2023.

"Va a sufrir un atentado, lo pueden matar, lo acabo de ver, pero va a ser presidente, ahora mismo puede ir con un bate de beisbol a romper tiendas en Buenos Aires e igual va a ganar, está decretado, no lo van a parar", aseguró el vidente en el audio que se dio a conocer.

Además, continuó con la recomendación sobre la seguridad de quién él anticipa será el próximo presidente: "Tiene que reforzar su protección, veo a un hombre que lo va a querer atacar, le recomiendo que se ponga un chaleco porque le van a querer hacer lo mismo que le hicieron a Bolsonaro, protégete, ten cuidado y no confíes en nadie porque te van a querer matar".

Un vidente adelantó quién será el próximo presidente argentino

El vidente José Fuentes, quién acertó los resultados de la Selección en Qatar, ahora adelantó que el próximo presidente de los argentinos será Javier Milei en 2023 "a pesar de lo que puedan hacer Macri y Cristina Kirchner".

"Yo lo veo muy fuerte, ha dicho muchas estupideces, pero me ha salido ayer y hoy que gana las elecciones en la Argentina, lo único que lo puede detener es que lo maten", arriesgó Fuentes en el audio que mostró Calabró, la cual aseguró que habló con Milei y ya conocía esta predicción.

El candidato liberal que irrumpió en la política argentina hace dos años tiene en su equipo a Karina, su hermana, la cual en su círculo aseguran que sigue de manera religiosa los astros y los signos, por lo que esta mirada del vidente no le debe ser ajena a los más cercanos a Milei.

"Me enteré de la predicción de mi victoria y del atentado, espero que el orden no me perjudique", bromeó Milei, que también según Calabró, le aseguró que "alguna cosita" ya le pasó en torno a su seguridad, pero por supuesto no pasó a mayores. El diputado posee custodia permanente.