El presidente Javier Milei obtuvo el "Premio Nobel Judío"

El presidente Javier Milei fue reconocido en decisión unánime con el Genesis Prize 2025, también conocido como el "Premio Nobel Judío", que reconoce a individuos judíos y no judíos destacados por sus logros profesionales, contribuciones filantrópicas y apoyo al Estado de Israel.

Es la primera vez que este prestigioso reconocimiento de la Fundación Genesis Prize se otorga a un jefe de estado.

El Comité de Selección del Genesis Prize destacó el compromiso de Milei con Israel en un momento crítico de su historia, incluyendo su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y su postura firme en la ONU para revertir años de votos contrarios a Israel.

Además, Milei se ha comprometido públicamente a llevar a la justicia a los responsables de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires.

" Me siento profundamente honrado de recibir el Premio Génesis ", declaró el presidente argentino. "Por supuesto, no me quedaré con el premio económico; lo donaré a las causas de la libertad y la lucha contra el antisemitismo, tanto en la Argentina como en el mundo", agregó.

"Tengo una profunda admiración por Israel, su historia y su pueblo. El pueblo judío ha demostrado, a lo largo de su historia, que la resiliencia y la defensa de la libertad son esenciales para superar cualquier desafío. Este espíritu es un pilar de la relación entre Argentina e Israel, y trabajaré para fortalecer aún más nuestros lazos", sostuvo el Presidente.

El presidente Javier Milei en Israel

El co-fundador y director de la fundación, Stan Polovets, destacó: "Me complace dar la bienvenida al presidente Milei a la distinguida familia de galardonados con el Genesis Prize".

"Desde el 7 de octubre, ha sido sin duda uno de los amigos más incondicionales de Israel. Cuando la mayoría de los aliados de Israel callaban o condenaban, presionaban y, en algunos casos, sancionaban a Israel, el presidente Milei se mantuvo firme con los judíos y fue su defensor más visible, vocal e inequívoco", declaró.

"En contraste con la postura antiisraelí de muchos de sus predecesores y jefes de otros países de la región, el presidente Milei declaró que era un imperativo moral apoyar al único Estado judío y pidió a otros líderes mundiales que hicieran lo mismo. Por eso es alguien tan querido por el pueblo de Israel", añadió.

Por otro lado, el comité destacó el compromiso del presidente con los valores occidentales, la democracia y la libertad en el mundo , particularmente en su apoyo al presidente Zelensky y el pueblo de Ucrania en su resistencia al ataque ruso.

Sumado al impacto internacional, el Comité de Selección subrayó la estabilización de la economía argentina en 2024.

¿Qué es el Genesis Prize que obtuvo Javier Milei y quiénes lo ganaron?





El Genesis Prize es un galardón internacional que reconoce a personas destacadas por sus logros profesionales, contribuciones a la humanidad y apoyo al Estado de Israel y los valores judíos. Desde su creación en 2013, el premio ha impulsado más de 50 millones de dólares en iniciativas filantrópicas, beneficiando a comunidades de 31 países.

Entre los ganadores anteriores se encuentran figuras como Michael Bloomberg, Ruth Bader Ginsburg, Steven Spielberg y Natan Sharansky , quienes han inspirado con su trabajo y dedicación a causas filantrópicas.

Los anteriores galardonados con el Genesis Prize son: