El plan del nuevo ministro de Salud de Milei para dejar de financiar los diez hospitales nacionales

La administración nacional a cargo de Javier Milei busca sacarse de encima la mayor cantidad de entidades y funciones bajo dos justificaciones. Una más de corte filosófica, pregonando el Estado mínimo y dador de "servicios básicos"; y otra económica, buscando reducir los gastos presupuestarios a los fines de sostener más sencillamente el superávit fiscal.

Esa decisión se trasparenta, por ejemplo, en la política de transferencias de ejecución de ciertos gastos a las provincias, siendo el ejemplo más claro los acuerdos de traslado de obras públicas que se firmaron con 22 gobernadores diferentes -solo a excepción de Buenos Aires y La Pampa-. En la mesa chica del Gobierno Nacional está la intención de avanzar con otra área más: la de la Salud, y particularmente, el ítem correspondiente a los hospitales públicos .

" Creemos que el Estado no debería proveer ese tipo de servicios. No estamos en contra de que existan, pero son servicios que los pueden proveer en las provincias o, incluso, en los municipios ", afirmó una altísima fuente de la Casa Rosada a El Cronista la semana pasada.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, agregó el sábado que la gestión de los hospitales públicos "debería estar en manos de las provincias", y consideró que la salud es una "responsabilidad" de cara jurisdicción del país. " El tema de los hospitales es un tema que tenemos que clarificar como política nacional. ¿Tiene sentido que Nación tenga a su cargo hospitales o no? La salud es una responsabilidad de las provincias ", afirmó ante Radio Mitre.

Diferentes funcionarios libertarios vienen trabajando en ese tema bajo estricto hermetismo desde hace varios meses. Ya hubo múltiples reuniones con emisarios provinciales para evaluar el traspaso de algunos de ellos . Incluso, hay un hospital en el que habría especial interés y sobre el cual hay negociaciones avanzadas.

Mario Lugones junto a Javier Milei en su jura

El trascendido de esta intención del Gobierno de traspasar o privatizar los centros de salud públicos se da en un contexto particular. Tras la asunción del nuevo ministro del área, Mario Lugones, se aceleraron las medidas de recortes y de desregulación en ese ámbito; explicándose no solo por su sintonía ideológica con la Casa Rosada, sino también por la cercanía personal que tiene con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Desde entonces, Lugones le pidió la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan por haberles otorgado un bono de $ 500.000 a sus trabajadores. También inició un plan de reestructuración del Hospital Laura Bonaparte, reorganizando sus recursos por considerar que tiene un promedio de internaciones diarias (19) muy baja.

En el círculo chico de Milei no dudan: "El plan es cerrarlo". Ante la repregunta de qué quieren hacer con los pacientes que se quedarán sin la cobertura de ese hospital, afirman: "Deberán arreglárselas en otro lugar y si no, no sé".

El Hospital Garrahan, uno de los que más se movilizó esta semana por la intención del gobierno de quitarles un bono de $ 500.000 a sus trabajadores

El Poder Ejecutivo tiene bajo su competencia el manejo de once hospitales. Además del Garrahan y el Bonaparte, los demás son: Hospital Nacional "Baldomero Sommer", Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, Hospital Nacional "Prof. Alejandro A. Posadas", Hospital El Cruce - Alta Complejidad en Red, Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, Hospital de Alta Complejidad El Calafate, Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro y Hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner .

La intención del Gobierno es traspasarlos a las provincias, pero de no lograr sucederse ese objetivo no dudan en advertir que varios de estos complejos podrían privatizarse o cerrarse, siendo este último escenario uno de mayor dificultad para que se concrete.

"Estamos trabajando para que el Estado no tenga un hospital público más. Que lo tengan provincias o sean privados", reiteró al comienzo de esta semana un encumbrado funcionario de Nación.

Se trata de gestiones que ya venía realizando el anterior ministro de Salud, Mario Russo, quien concebía que Nación debía tener bajo su responsabilidad ejes particulares de la política sanitaria: la confección de lineamientos generales para todos los actores de la salud (como el CDC estadounidense), el establecimiento del calendario de vacunas y otros programas macro. Esa política sigue en cabeza de Lugones.

Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Ministerio de Salud ejecutó el 62% de su presupuesto hasta septiembre . En esta misma línea, la ejecución presupuestaria en los Hospitales Nacionales oscila entre 58 % y 68%.

El Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" lleva ejecutado el 58,93% de su presupuesto, mientras que el que más ejecución demuestra es el Bonaparte en un 68,26%. Por su parte, el nosocomio que más presupuesto representa para la cartera de Salud es el Hospital Posadas ubicado en zona oeste del conurbano bonaerense. Por los 4530 empleados que tiene, el mismo representa un 10,05% del presupuesto de la cartera sanitaria y al momento solo tiene ejecutado el 58,93%.