Todas las noches en la milla 201 del Mar Argentino unos 300 buques pesqueros de diferentes nacionalidades llegan en busca del calamar illex y otras especies para llevarse unas 50 toneladas por día. Los datos son impresionantes: se estima que la pesca ilegal genera pérdidas para la Argentina de entre u$s 1.000 millones y u$s 2.600 millones cada año.

Ante este panorama alarmante, el Gobierno acaba de desplegar una serie de acciones diplomáticas y de seguridad para frenar la depredación pesquera.

Al parecer, los cinco barcos patrulleros de altura, un avión Beechcraft King Air 350ER MPA y una aeronave CASA 212-300M sumado a los radares desplegados desde los centros de monitoreo permanente de Prefectura y el Estados Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas no resultan suficientes para frenar la pesca ilegal indiscriminada.

La denominada zona económica exclusiva de Argentina (ZEEA) se extiende, más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas marinas a partir de las líneas de base que se establecen en el artículo 1º de la Ley 23.968. Eso representa un espacio marítimo de 2.809.237 km2. Pero en la milla 201 se ejecuta desde hace muchos años una depredación pesquera desde buques chinos, españoles, coreanos, ingleses y de otras nacionalidades que alerta al Gobierno.

Entre las 1.700 páginas del informe 135 que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, entregó a la Cámara de Diputados el miércoles pasado figuran diferentes cursos de acción para mitigar la pesca ilegal y que empezó a tomar el Gobierno en el Atlántico Sur. Según pudo observar El Cronista, en el documento de la Jefatura de ministros se advirtieron los siguientes ejes de acción:

Mesa interministerial

Se lanzó una Mesa Interministerial para reforzar y coordinar el trabajo de control de la pesca ilegal. Esa mesa está liderada por Jefatura de Gabinete con participación de los Ministerios de Defensa, Seguridad, Agricultura, Ganadería y Pesca y la Cancillería. Allí se coordinan los mecanismos de vigilancia y control para cuidar los recursos marinos.

Negociación con China

El informe del Jefe de Gabinete al Congreso reveló que la Cancillería encaró una negociación con China para constituir en lo inmediato una Subcomisión de Asuntos Oceánicos, Antárticos y de Conservación, en el marco de la Comisión Binacional Permanente entre Argentina y China, a los fines de incluir, entre otras cuestiones, la temática de la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar adyacente a la zona económica exclusiva.

Plan de acción con España

Respecto de España se destacó "la relevancia del Plan de Acción Estratégico 2021- 2023, en donde se plantean cuestiones como el trabajo conjunto para coordinar medidas necesarias para la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros en áreas de interés común". Además, los presidentes Alberto Fernández y Pedro Sánchez acordaron recientemente un diálogo bilateral en relación con los temas oceánicos, incluyendo la pesca en alta mar.

Consultas con Corea

Con relación a Corea, la Argentina propuso a ese país, en el marco de los preparativos para la VIII Reunión de Consultas Políticas, explorar un diálogo oceánico bilateral para abordar la situación de la cooperación para la conservación de los recursos vivos marinos de la alta mar del Atlántico Sur, en particular en lo que refiere a las especies transzonales en el área adyacente a la ZEEA.

Subvenciones

Respecto de la mención a los subsidios a la pesca de ciertas flotas de altura y respecto de los avances a nivel multilateral para regular la situación de la pesca ilegal, se informó que durante la 12° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en junio de 2022, se suscribió un Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, el cual prohíbe subvencionar o apoyar de ninguna forma la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada como así también subvenciones a la pesca o las actividades relacionadas con la pesca respecto de poblaciones sobreexplotadas. El Acuerdo contempla un mecanismo de intercambio de información sobre estas cuestiones.

Crucero de investigación

El Gobierno decidió poner en marcha un crucero de investigación científica a la Subárea 48.3, con el objetivo de estudiar las poblaciones de Dissostichus eleginoides (merluza negra) y Champsocephalus gunnari (pez de hielo) y aportar datos que sirvan para trabajar en una solución científica al problema de la pesca ilegal.

Control marítimo

Según el informe del jefe de Gabinete, se estableció que el control efectuado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Armada Argentina (ARA), en coordinación con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura sobre la milla 200 y su área adyacente, está concentrado en evitar el ingreso de buques pesqueros extranjeros a la ZEEA para realizar tareas de pesca.

Así, se detalló que hubo una coordinación del despliegue de recursos humanos y medios de las Fuerzas de Seguridad y Armadas a lo largo de todo el litoral marítimo, en paralelo con el monitoreo electrónico permanente de la zona, afectando a las tareas de patrullaje aeronaves y unidades guardacostas de superficie.Refuerzo de flotas y vuelos

Refuerzo de flotas y vuelos

Según el informe de Rossi, se reforzó "de una manera muy marcada" la presencia argentina, tanto con buques de la Prefectura como de la Armada y con vuelos diarios y sistemáticos para controlar la Zona Económica Exclusiva

Unión Europea

A través del trabajo conjunto articulado con la Secretaría de Innovación Pública, la Agregaduría Agrícola de la embajada argentina ante la Unión Europea, la Unión Europea y la Secretaría de Pesca se tomaron las medidas necesarias para poder implementar digitalmente el Certificado de Captura Legal de la República Argentina.

Este procedimiento, homologado por los Estados Miembros de la Unión Europea, luego de la conformidad de la Comisión Europea, abrió la posibilidad de contar con un esquema de certificación totalmente digital, agilizando ampliamente los plazos para el otorgamiento de este certificado.

En paralelo se informó que los recursos, productos o subproductos pesqueros provenientes de las aguas marítimas jurisdiccionales de la Argentina que son exportados con destino a la Unión Europea deben ser verificados por intermedio de un Certificado de Captura Legal, el cual garantiza que las especies adquiridas no han sido capturadas por embarcaciones involucradas en operaciones de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.