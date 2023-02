El ingreso de dólares se vuelve a complicar: advierten por una fuerte baja en exportaciones clave

Las exportaciones agropecuarias podrían caer entre u$s 5.500 millones y u$s 8.500 millones este año con respecto al anterior, como consecuencia de la sequía.

Así lo estimó la consultora Abeceb en su informe sobre balanza comercial argentina, y dijo que en 2023 habrá una caída tanto en las exportaciones como en las importaciones y un saldo comercial aún menor al de 2022, que fue de u$s 1.102 millones.

Según el reporte, el principal motivo de la caída de las exportaciones en enero fue el comportamiento del agro , afectado severamente por las sequías y heladas en curso.

La caída total de las exportaciones sería mayor aún si no fuera por el comportamiento del sector automotriz y energético, para los cuales Abeceb espera un incremento en sus exportaciones con relación a 2022.

En relación con las importaciones, la consultora señaló que la magnitud de su retracción dependerá principalmente de la situación en materia de reservas del Banco Central.

" Si el saldo comercial se ve debilitado por un menor ingreso de dólares, éste se compensará mediante un apretón más fuerte en las importaciones -principalmente en bienes intermedios y de consumo, que cerraron 2022 en niveles históricos relativamente elevados dado los niveles de actividad", puntualizó.

Balanza con déficit

El INDEC informó que la balanza comercial arrojó un déficit de u$s 484 millones de dólares en enero: se exportaron u$s 4.900 millones, pero las importaciones ascendieron a u$s 384 millones.

En enero se produjo una fuerte caída del 42,5% en las exportaciones de productos primarios, sobre todo de soja y sus derivados.

En el primer mes del año, las exportaciones cayeron un 11,7%, en lo que fue la contracción más pronunciada desde diciembre de 2020, cuando los mercados globales estaban afectados por la pandemia.

